¡Ú¥ì¥³Âç¡Û£È£Á£Î£Á¤¬ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ËÁª½Ð¡¡£Ù£Õ£Ò£É´¶ÎÞ¤¢¤¤¤µ¤Ä¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¹æµã¡Ö£Â£ì£õ£å¡¡£Ê£å£á£î£ó¡×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡¡¡ÖÂè£¶£·²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡ÊÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñ¼çºÅ¡Ë¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬£³£°Æü¡¢Åìµþ¡¦½éÂæ¤Î¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡££·¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£È£Á£Î£Á¡×¤¬ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¼õ¾Þ¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢£Ã£È£É£Ë£Á¤ÏÂç¹æµã¡£¡Ö£Â£ì£õ£å¡¡£Ê£å£á£î£ó¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢´¶Æ°¤Î¤¢¤Þ¤ê²Î¾§¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡££Ù£Õ£Ò£É¤â´¶ÎÞ¤·¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£Î£Á£Ï£Ë£Ï¤Ï¡Ö¡Ø£Î£ï¡Ù¤ò¡Ø£Ù£å£ó¡Ù¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÀäÂÐ¤ËÂç¾æÉ×¡Ù¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¤³¤Î¾Þ¤ò¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë£·¿Í¤Ï²Î¤È¥À¥ó¥¹¤òËá¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
£È£Á£Î£Á¤ÏºòÇ¯¤Ë²Î¼ê¡¦¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤È¡Ö£Á£Á£Á¡×¤Î£Ó£Ë£Ù¡½£È£É¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë»öÌ³½ê¡Ö£Â£Í£Ó£Ç¡×¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö£Î£ï¡¡£Î£ï¡¡£Ç£é£ò£ì£ó¡×¤«¤éÃÂÀ¸¡£¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¼«¿È¤¬²áµî¤Ë¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ò»Ö¤¹¤â¡¢ÍÆ»Ñ¤äÀ¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö£Î£ï¡×¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶¶ø¤ÇÇº¤à½÷À¤òÊç½¸¤·¡¢£·¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»þ¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ëÃæ¡¢º£Ç¯£´·î¤Ë¡Ö£Ò£Ï£Ó£Å¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±¶Ê¤Ï½é½µ¤Î¡Ö¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡¡£È£Ï£Ô£±£°£°¡×¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Îß·×¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¿ô¤Ç¤Ï¹ñÆâ¤Î¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾åºÇÂ®¤È¤Ê¤ë£±£´½µ¤Ç£±²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¡Ö£Â£ì£õ£å¡¡£Ê£å£á£î£ó¡×¡¢£±£°·î¤Ë¡Ö£Í£ù¡¡£Â£ï£ä£ù¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£³Æ²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¾å°Ì¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥È¤Ö¤ê¤Ç¡¢Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£