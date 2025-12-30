Ãæ¹ñ¿·áÅ¤ÇÇÀÂ¼¾¦¶È¶ä¹ÔÈ¯Â¡¡»ñ»ºµ¬ÌÏ7600²¯¸µÄ¶
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¥¦¥ë¥à¥Á12·î30Æü¡ÛÃæ¹ñ¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¥¦¥ë¥à¥Á»Ô¤Ç29Æü¡¢¿·áÅÇÀÂ¼¿®ÍÑ¼Ò¤Î²þ³×¤ò·Ð¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¿·áÅÇÀÂ¼¾¦¶È¶ä¹Ô¤¬³«¶È¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶ä¹Ô¤Î»ñ»ºµ¬ÌÏ¤Ï7600²¯¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó22±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿·áÅ¤ÎÇÀÂ¼¿®ÍÑµ¡´Ø¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¿¡Ö¾®µ¬ÌÏ¡¦Ê¬»¶¡¦ÀÈ¼å¡×¤È¤µ¤ì¤ë¹½Â¤¤òÂç¤¤¯²þ¤á¡¢¥ê¥¹¥¯ÂÑÀ¤äÁí¹çÅª¤Ê·Ð±ÄÎÏ¤Î¶¯²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·áÅ¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¾®¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¡ÖÎÌ¤«¤é¼Á¤Ø¤ÎÅ¾´¹¡×¤òÂ¥¤¹¸ú²Ì¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¿·áÅÇÀÂ¼¾¦¶È¶ä¹Ô¤Ïº£¸å¡¢ÇÀÂ¼¤ÎÁ´ÌÌÅª¿¶¶½¤ò»Ù¤¨¤ë¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ä¡¢¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤Ø¤Î»Ù±ç¡¢¶âÍ»Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¶¯²½¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ¼Ô/Ä¥ÓâÀ¿¡Ë