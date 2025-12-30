¡Ú¥ì¥³Âç¡ÛºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ÏHANA¡¡ÎÞ¤ÎÇ®¾§¡Ö¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡×
¡¡Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¡ØÂè67²ó¡¡µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¤¬¡¢30Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¡Ê¸å5¡§30¡Ë¡£ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤Ë¤Ï¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¤¬µ±¤¤¤¿¡£¤¢¤¹12·î31Æü¤Ë¤Ï¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢µÈÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´¶Æ°⋯ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿HANA¤Î¹æµã¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
¡¡Áí¹ç»Ê²ñ¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¤«¤é¼õ¾Þ¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬´î¤Ó¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¶á¤¯¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢HONEYs¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡Ä¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë»×¤¤¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡ÖBlue Jeans¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡HANA¤Ï¡¢CHIKA¡¢NAOKO¡¢JISOO¡¢YURI¡¢MOMOKA¡¢KOHARU¡¢MAHINA¤Î7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£SKY-HI¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ëBMSG¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ò·Þ¤¨¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØNo No Girls¡Ù¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ØNo No Girls THE FINAL¡Ù¤Ï¡¢K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ë¤ÆÍ´ÑµÒ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÇÛ¿®¤ÏºÇÂçÆ±»þÀÜÂ³¼Ô¿ô56Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¡Ö#¥Î¥Î¥¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤¬X¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¾Á°¤âÂ³¡¹¥È¥ì¥ó¥É¥¤¥ó¤¹¤ë¤Û¤ÉÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡2025Ç¯1·î¡¢¡ÖDrop¡×¤Ç¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£4·î¤Ë¡ÖROSE¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ÖBurning Flower¡×¡ÖBlue Jeans¡×¡ÖBAD LOVE¡×¡ÖMy Body¡×¤È¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤¬Â³¤¡¢¡ÖForbes 30 UNDER 30 JAPAN 2025¡×¡ÖÂè42²ó¥Ù¥¹¥È¥¸¡¼¥Ë¥¹¥È2025¡×¤Ê¤É¼õ¾Þ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¥ª¥ê¥³¥ó¾åÈ¾´ü¥é¥ó¥¥ó¥° 2025¤Ç¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌ¥»¡¼¥ë¥¹ÉôÌç¿·¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¿·¿Í¾Þ¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢CUTIE STREET¡¢SHOW-WA & MATSURI¡¢BOYNEXTDOOR¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
