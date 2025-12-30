»Ø¸¶è½Çµ¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¡È¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡É¤ÊÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¥ì¥³Âçºî»í¾Þ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÏÎÞÎ®¤¹
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡áLOVE¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë»Ø¸¶è½Çµ¡Ê33¡Ë¤¬30Æü¡¢TBS¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡Ê¸å5¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£AKB48¤ÎOG¤È¤·¤Æ¤Î½Ð±é¤ò¹µ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öºî»í¾Þ¡ª°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¡È¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡É¤ÊÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¡áLOVE¡×¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡áLOVE¡×¤Ïºî»í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤òÈäÏª¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸ÏÆ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¼é¤Ã¤¿»Ø¸¶¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¡¢´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡»Ø¸¶¤ÏAKB48¤¬ÁÏÀß20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÀáÌÜ¤òµÇ°¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖOh¡¡my¡¡pumpkin¡ª¡×¤ËÂ´¶ÈÀ¸¤È¤·¤Æ4¿Í¤¬»²²Ã¡£Æ±ºî¤¬¥ì¥³Âç¤Î´ë²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£