「革命が起きた！」ギャル曽根も絶賛した”進化系”カップ麺「麺がちゅるもち！」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルにて『【パーティー】みんなで推し麵を持ち寄ってカップ麺アレンジ大会！第4弾！！』という動画を公開。カップ麺を使ったアレンジレシピを披露する企画の中で、ギャル曽根さんが麺の美味しさに驚いた商品をご紹介します。

ギャル曽根さんが、「見て！これ。電子レンジ調理のカップ麺。絶対美味しいじゃん！」と手に取ったのがこちらの商品。

◼︎もっちりノグリ

農心ジャパン / もっちりノグリ 韓国風海鮮味 カップ（ピリ辛）

レンジ調理により、ノグリの特長である、もちもちの麺がさらに”もっちり”に仕上がるという進化系カップ麺。

手軽なカップタイプでありながら、まるで鍋でじっくりと煮込んだような透明感のある麺が楽しめるんだとか！

日本人向けに開発されたというこちらの商品は、昆布の旨味が効いたさっぱりとした海鮮ベースのスープに、幅広い人が食べやすい辛さ抑えめの「ピリ辛」の味わいです。

◼︎ギャル曽根さんも大絶賛

ギャル曽根さんは、熱湯を注いで電子レンジ調理したこちらの商品を試食すると、目を見開いて驚き、「麺に革命が起きた！」「麺がちゅるもち！」と絶賛。

スタッフさんも「やば！これ」「なんで」「全然違うじゃん」と麺の美味しさに驚きの声が上がっていました。

