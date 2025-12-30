¿ÍÌ±¸µ2Ç¯7¥«·î¤Ö¤ê¹âÃÍ¡¡ÂÐ¥É¥ë¡¢ÊÆÃæËà»¤´ËÏÂ¤Ç
¡¡¡Ú¾å³¤¶¦Æ±¡Û30Æü¤ÎÃæ¹ñ¡¦¾å³¤³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î¿ÍÌ±¸µÁê¾ì¤ÏÂÐ¥É¥ë¤Ç¾å¾º¤·¡¢ÄÌ¾ï¼è°ú¤Î½ªÃÍ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¸á¸å5»þÈ¾¸½ºß¡Ë¤¬¡¢Á°ÆüÈæ0.28¡ó¸µ¹â¥É¥ë°Â¤Î1¥É¥ë¡á6.9901¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë6¸µÂæ¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯5·î°ÊÍè¡¢2Ç¯7¥«·î¤Ö¤ê¡£ÊÆÃæËÇ°×Ëà»¤¤Î´ËÏÂ¤ËÈ¼¤¦Ãæ¹ñ¤ÎËÇ°×¹õ»ú³ÈÂç¤òÇØ·Ê¤Ë¸µÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬ÂÐÃæ´ØÀÇ¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¿ÍÌ±¸µ¤Ïº£Ç¯4·î¤Ë07Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë7.35¸µÂæ¤Î¸µ°Â¿å½à¤Ë²¼Íî¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¸µ¹â¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ÎËÇ°×¹õ»ú¤Î³ÈÂç¤äÊÆ¹ñ¤¬3²óÏ¢Â³¤ÇÍø²¼¤²¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÊÆÃæ¤Î¶âÍøº¹½Ì¾®¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¡¢¸µ¹â¥É¥ë°Â¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£