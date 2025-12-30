＜第76回NHK紅白歌合戦リハーサル＞◇30日◇NHKホール

司会を務める有吉弘行（51）、今田美桜（28）、綾瀬はるか（40）、鈴木奈穂子アナウンサー（43）が取材に応じた。綾瀬は19年以来4度目、有吉は3年連続、今田は初、鈴木アナは2年連続となる。

綾瀬は「本番が楽しみになってきています。朝から晩までハードにやっています」と話した。6年ぶり4度目の大役で「司会の皆さんの待機部屋が少し広くなっていたり、こうなったんだと思う部分があったりして、いろいろ思い出してきています。経験がある分、わかるところもあるなと思ったりもしていて、余裕と緊張感のどちらもあって良い具合です」と笑顔をみせた。

今年の漢字1文字は「早」を挙げ「1年間あっという間でした。作品をたくさんやっていて、毎朝早かったんですよ。なので、『早』にしました」と話した。

番組テーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。NHKは「今年の紅白は、放送100年を締めくくる節目の紅白。これからの100年もすてきな音楽が私たちをつないでくれますように…。そんな願いをテーマに込めました紅白歌合戦は時代、世代、性別、言葉、人種の壁を超え、つなぐ、つながる番組でありたい。1年を締めくくる特別な日。みんなが音楽でひとつに。紅白歌合戦は今年も最強で最高なステージを日本中、世界中に届けます！」としている。