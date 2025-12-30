娘が「専門職大学」を志望しています。第3志望の文系私大より学費が30万円ほど高いのですが、一般的な大学と何が違うのですか？

専門職大学と既存の大学、専門学校との違い

専門職大学とは、文部科学省の定義によると、「特定の職業のプロフェッショナルになるために必要な知識・理論、そして実践的なスキルの両方を身に付けることができる大学」となっています。

既存の大学では、教養知識と専門知識を実践よりも理論を中心に幅広く身に付けることができるのに対して、専門職大学では企業での長期実習など実践教育を重視しています。

専門学校との違いは、職業に直結する実践的・実務的な教育を受ける点では同じですが、専門職大学は、大学制度のなかに位置づけられているので、教育内容や教員について大学と同じ水準が求められています。このため、専門職大学の卒業者には「学士（専門職）」の学位が授与されます。

このように、専門職大学は、通常の大学と専門学校のそれぞれの強みを生かした高等教育機関といえます。令和7年4月現在、公立3校、私立16校が設置されています。



教育内容の特色

卒業に必要な単位のうち約3分の1以上は実習・実技の授業であり、理論に精通した研究者と各業界で現場経験豊富な実務家という両方の教員から、原則40人以下の少人数授業を受けることができます。

さらに、学外にある企業等の現場で行う実践的な実習は、4年制の場合、通算600時間以上（20単位以上）に及びますので、職業に直結した知識を身に付けることができます。



修業年数、分野、学位、学費

専門職大学は4年制課程、専門職短期大学は2年制または3年制課程です。入試方法は、大学と同じです（総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜）。

専門職大学の学部には、農林業経営学部、リハビリテーション学部、国際ファッション学部、情報経営イノベーション学部、工科学部、情報デザイン学部、ビューティ＆ウェルネス学部、アニメ・マンガ学部、フードサービスマネジメント学部、芸術文化・観光学部、健康科学部など、専門職短期大学の学科には、動物トータルケア学科、生産科学科、観光振興学科があります。全体的には、リハビリテーション学部（理学療法学科、作業療法学科）が多いです。

私立専門職大学の学費は、大学同様、学科によって大きく異なります（図表1参照）。また、日本学生支援機構の奨学金や国の教育ローンなども利用できます。

まとめ

専門職大学では、高度な実践力や創造力を身に付けることが可能です。専門職大学・専門職短期大学で学べる分野は多くありませんが、卒業後、実践力として活躍できます。

専門職大学の卒業者には、「学士（専門職）」、専門職短期大学の卒業者には「短期学士（専門職）」の学位が授与されます。専門職（短期）大学は、比較的新しい大学で実績はこれからですが、進路選択のひとつとして検討してみてはいかがでしょうか。



出典

文部科学省 専門職大学・専門職短期大学・専門職学科

執筆者 : 新美昌也

ファイナンシャル・プランナー。