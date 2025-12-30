¡ÚÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¡¦»ûÆâÂçµÈµÇ°ÇÕ¡Û¸µ£Óµé£ÓÈÉ¤Î»³¸ý·ýÌð¤¬£ÖÄù¤á¡ÖÃ±µ³¤ÎÆ°¤¤òÀöÎý¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Ê¿ÄÍ¶¥ÎØ¾ì¤òÉñÂæ¤ËÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡Ö£Ë£Å£É£Ò£É£Î¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¥·¥ê¡¼¥º¡×ºÇ½ªÆü¤Î£³£°Æü¡¢£±£°£Ò¤Ç¡Ö»ûÆâÂçµÈµÇ°ÇÕ¡×¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ã±µ³¤ÇÎ×¤ó¤À¸µ£Óµé£ÓÈÉ¤Î»³¸ý·ýÌð¡Ê£²£¹¡á´ôÉì¡Ë¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¤Þ¤¯¤ê¤Ç·ãÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡ÀÖ¥Ñ¥ó¤òÃ¦¤¤¤Ç·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¤Ï°ìÈ¯ÌÜ¤Î£±·îÎ©ÀîµÇ°£Ö¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢ºÇ¸å¤âÍ¥¾¡¤ÇÄù¤á¤Æ¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤¢¡Á¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£½é¼ê¤Ç¡Ö¿¹ÅÄ¡ÊÍ¥Ìï¡Ë·¯¤¬Áá¤á¤Ë¹Ô¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÃæÃÄ¤Î´ØÅì£³¼Ö¤Î¸å°Ì¤ò³ÎÊÝ¡£¤½¤Î»Å³Ý¤±¤òÄÉ¤Ã¤ÆÁ°¼õ¤±¤·¤¿ËÌÆüËÜ£²¼Ö¤ÎÁ°¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢ºÇ½ª£²³Ñ²á¤®¤ËÈ¯¿Ê¡£ÃæÌî¿µ»ì¤é¤ÎÌÔÄÉ¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ£±Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¡Ö¼«ÎÏ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¹Ô¤±¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æº£Ç¯¤Î£Ç£Ð¤Ç¤âÃæÉôÀª¤ÏÉÔºß¡£¶áµ¦¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¾ÃÏ¶è¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁØ¤ÎÇö¤µ¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£º£²ó¤â½éÆüÆÃÁª¤È·è¾¡¤Ç¤ÏÃ±µ³¤Ç¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ£³Æü¤È¤Ê¤ë£±·îÎ©ÀîµÇ°¤ÎÄÉ²Ã¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡ÖÃæÉô¤Î¼«ÎÏ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¶þÂ÷¤Ê¤¯ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢·ýÌð¤Ë¤«¤«¤ë´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡ÃÏ¶èÁ´ÂÎ¤ÎÄì¾å¤²¤Ë¤Ï»þ´Ö¤ÈÏ«ÎÏ¤òÍ×¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë·ýÌð¤Ï¡Ö£Ç¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï½à·è¤¬ÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤«¤éÂ¿¤¤Ã±µ³¤Ç¤ÎÆ°¤¤òÀöÎý¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È²ÝÂê¹îÉþ¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£