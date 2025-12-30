¡Ö¥ì¥³Âç¡×CUTIE STREET¡¢ÇíÎ¥¹üÀÞ¤Î¸Åß·Î¤¼Ó¤â°ì½ï¤Ë¡ÖÆ´¤ì¤ÎÉñÂæ¡×¤ÇÁ´ÎÏ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ ¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¤Ë´¶¼Õ¡ÚÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡Û30Æü¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î²»³Ú¾Þ¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¡ÊTBS·Ï¡¿17»þ30Ê¬¡Á22»þ¡Ë¤¬¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CUTIE STREET¡Ê¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇíÎ¥¹üÀÞÃæ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
CUTIE STREET¤ÏÂç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤òÆ¬¤Ë¤Ä¤±¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á°¤Ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢º¸Â¼ó¤ÎÇíÎ¥¹üÀÞ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸Åß·Î¤¼Ó¤Ë¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í¡£´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¤À¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¸Åß·¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ï¤½¤ó¤Ê¸Åß·¤Î¥Ñ¡¼¥È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤Î²Î¾§¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²ø²æ¤Î¿É¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Á´ÎÏ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò8¿Í¤ÇÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ËÈäÏª¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸Åß·¤Ë¶î¤±´ó¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÁýÅÄºÌÇµ¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤ÎÉñÂæ¤Ç¤³¤¦¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤ÎÌ´¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¿·¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¶Ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°§»¢¡£ÀîËÜ¾ÐÎÜ¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤«¤é¤â8¿Í¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¤¤å¡¼¤Æ¤£¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
CUTIE STREET¤Ï2024Ç¯8·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÈKAWAII MAKER¡É¡£Ç¯Îð¤â·ÐÎò¤â°Û¤Ê¤ë8¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡ÈKAWAII MAKER¡É¤È¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡ÈKAWAII¡É¤ò¸¶½É¤«¤éÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°ºÆÀ¸2²¯²ó¡¢TikTokÁíºÆÀ¸²ó¿ô70²¯²ó¤òÆÍÇË¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¤Ò¤¿¤à¤¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡ª¡×¡Ö¥¥å¡¼¤Ë¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤µ¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ê²ñ¤Ï14Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë°Â½»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤Ë¤ÏM!LK¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ä¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ê¤É10ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤Ë¤ÏCUTIE STREET¤äHANA¤é4ÁÈ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡CUTIE STREET¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡×ÈäÏª
¢¡¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×
»Ê²ñ¤Ï14Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë°Â½»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤Ë¤ÏM!LK¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ä¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ê¤É10ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤Ë¤ÏCUTIE STREET¤äHANA¤é4ÁÈ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
