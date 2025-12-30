¡Ö¥ì¥³Âç¡×¿·¿Í¾ÞHANA¡¢Àî¸ý½ÕÆà¤¬¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡ÖCDTV¡×¸½¾ì¤âÍè¤Æ¤¤¤¿¡Ö¼Â¤Ï¤³¤Ã¤½¤ê¡×¡ÚÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡Û30Æü¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î²»³Ú¾Þ¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¡ÊTBS·Ï¡¿17»þ30Ê¬¡Á22»þ¡Ë¤¬¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¡Ê¥Ï¥Ê¡Ë¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛHANA¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥ì¥³Âç¡×ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ÇÎÞ¤Î¥Ï¥°
¡Ö¤³¤Î1Ç¯¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°¦¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤â¤ËHANA¤Ï¡ÖBlue Jeans¡×¤òÈäÏª¡£¥¸¡¼¥ó¥º¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥·¥ë¥Ð¡¼¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¥·¥Ã¥¯¤Ë»Å¾å¤²¤¿°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¡ÖBlue Jeans ¸Å¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥Ó¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¥é¥Õ¤Ë²Î¤¦»Ñ¤â¸«¤»¤¿¡£
»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿½÷Í¥¡¦Àî¸ý½ÕÆà¤Ï¡ÖÆüËÜÃæ¤¬¡ØNo No Girls¡Ù¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»ä¤â¤½¤Î1¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡£Âç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¡£KOHARU¡Ê¥³¥Ï¥ë¡Ë¤¬Æ±¶É·Ï¡ØCDTV¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤Î¸½¾ì¤Ë¤âÀî¸ý¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡Ö¼Â¤Ï¡Ä¤³¤½¤Ã¤È¡Ä¡×¤ÈÀî¸ý¤Ï¥Ë¥ä¥ê¡£ÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤¿NAOKO¡Ê¥Ê¥ª¥³¡Ë¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï·ëÀ®¤·¤¿Åö½é¤«¤éNo¤òYes¤ËÊÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç³§¤µ¤ó¤ÏÀäÂÐ¤ËÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¿¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖNo No Girls¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Î¥Î¥¬¡Ë¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢4·î2Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿HANA¡£CHIKA¡Ê¥Á¥«¡Ë¡¢NAOKO¡¢ JISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¡¢ YURI¡Ê¥æ¥ê¡Ë¡¢MOMOKA¡Ê¥â¥â¥«¡Ë¡¢KOHARU¡¢MAHINA¡Ê¥Þ¥Ò¥Ê¡Ë¤Î7¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖROSE¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡ÖBlue Jeans¡×¡ÖBAD LOVE¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¡£ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÎÏ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ê²ñ¤Ï14Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤Ë¤ÏM!LK¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ä¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ê¤É10ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤Ë¤ÏHANA¤Î¤Û¤«¡¢CUTIE STREET¤é4ÁÈ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛHANA¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥ì¥³Âç¡×ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ÇÎÞ¤Î¥Ï¥°
¢¡HANA¡¢Àî¸ý½ÕÆà¤¬¥é¥Ö¥³¡¼¥ë
¡Ö¤³¤Î1Ç¯¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°¦¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤â¤ËHANA¤Ï¡ÖBlue Jeans¡×¤òÈäÏª¡£¥¸¡¼¥ó¥º¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¹õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥·¥ë¥Ð¡¼¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¥·¥Ã¥¯¤Ë»Å¾å¤²¤¿°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¡ÖBlue Jeans ¸Å¤¤¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥Ó¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Ï¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¥é¥Õ¤Ë²Î¤¦»Ñ¤â¸«¤»¤¿¡£
¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¿¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖNo No Girls¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥Î¥Î¥¬¡Ë¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢4·î2Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿HANA¡£CHIKA¡Ê¥Á¥«¡Ë¡¢NAOKO¡¢ JISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¡¢ YURI¡Ê¥æ¥ê¡Ë¡¢MOMOKA¡Ê¥â¥â¥«¡Ë¡¢KOHARU¡¢MAHINA¡Ê¥Þ¥Ò¥Ê¡Ë¤Î7¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖROSE¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡ÖBlue Jeans¡×¡ÖBAD LOVE¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¡£ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÎÏ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×
»Ê²ñ¤Ï14Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¡¢½÷Í¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¡£¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¤Ë¤ÏM!LK¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ä¡¢Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ê¤É10ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤Ë¤ÏHANA¤Î¤Û¤«¡¢CUTIE STREET¤é4ÁÈ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û