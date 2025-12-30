¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï3ÆüÌÜ¡Û°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢²ÖÊÁ¥Î¡¼¥¹¥ê¥É¥ì¥¹»Ñ 6Ç¯¤Ö¤ê»Ê²ñ¤Ç¤ÎÊÑ²½ÌÀ¤«¤¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡Û¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿²»¹ç¤ï¤»¡¦¼èºà²ñ¤Ç¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ÈÇò»Ê²ñ6Ç¯¤Ö¤êÂç²Ï½÷Í¥¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥Î¡¼¥¹¥ê¥É¥ì¥¹
Î©ÂÎÅª¤Ê²ÖÊÁ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀÖ¤¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿°½À¥¤Ï¡Öº£Ç¯¤âÂç³èÌö¤µ¤ì¤¿¿ô¡¹¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤òÄ«¤«¤éÌë¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ËÜÅö¤ËËÜÈÖ¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹â¤Ö¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£6Ç¯¤Ö¤ê¤Î»Ê²ñ¤Ë¡Ö»Ê²ñ¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÂÔµ¡¤¹¤ë¾ì½ê¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ê¡Ø¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤À¤ó¤À¤ó¿§¡¹»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡¢Á°¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»Ï¤Þ¤ê¤Ï¶ÛÄ¥¤â¤·¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤Í¾Íµ¤È¶ÛÄ¥´¶¤Ç¡¢¤¤¤¤¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡×¤È6Ç¯Á°¤È¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÍµÈ¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ò¸«¹ç¤ï¤»¡Ö¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î´Á»ú¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È°½À¥¤Ï¡ÖÁá¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¤¹¤´¤¤1Ç¯¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢Áá¤¤¡£º£Ç¯¤ÏºîÉÊ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä«¤ÏËÜÅö¤ËÁá¤¯¤Æ¡¢ËèÄ«Áá¤¤¡£¡Ø¤â¤¦Áá¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄ¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢6Ç¯¤Ö¤ê»Ê²ñ¤Î¿´¶
¢¡°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡©
¢¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
