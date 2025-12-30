¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û3Ç¯Ï¢Â³»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¡¥ê¥Ï¤«¤éµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ë²è¡ÖÀ¨¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ê²ñ¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡ËÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ëº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡ËÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê43¡Ë¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤Ïº£Ç¯¤Ç3Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤ÎÂçÌò¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½ª¤¨¡¢¡Ö¥ê¥Ï¤«¤é¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢À¨¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Æ¡£3²óÌÜ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²áµî2Ç¯¤è¤êÀ¨¤¤¹ÈÇò¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È¡£ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ÈÄìÎä¤¨¤¹¤ë¡£½÷À¿Ø¤¬¿´ÇÛ¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÈË¼¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¸«¤É¤³¤í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢º£ÅÄ¤¬¡Ö¤É¤ì¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤ÀËÜÈÖ¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¤ÈNHK¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Îº£ÅÄ¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÍµÈ¤¬¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¥É¥é¥Þ¤Çµã¤¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£°½À¥¤«¤é¤â¡Ö¤Á¤ã¤ó¤Èºî¤ê¹þ¤ó¤À¥É¥é¥Þ¤À¤Í¡×¤È»¿¼¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡¢º£ÅÄ¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿º£Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÍµÈ¤¬¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤òÁ´Éô¸«¤Æ¤Ê¤¤ËÍ¤Ç¤â´¶Æ°¤Ç¤¹¡×¤È¥Ü¥±µ¤Ì£¤ËÏÃ¤¹¤È¡¢º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤âÁÇÅ¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡×¤ÈPR¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¾ÜºÙ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¸¶ºî¼Ô¤Î¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤¬ºî»ì¤·¤¿³Ú¶Ê¤ä¡¢¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¤Ê¤ÉºîÉÊ¤æ¤«¤ê¤Î¶Ê¤¬ÅÐ¾ì¡£º£ÅÄ¤äËÌÂ¼¾¢³¤¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¤é½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¢¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¡¢¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¥³¥é¥Ü¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£