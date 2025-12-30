1Ç¯À¸¤ÎWTB¤¬3¥È¥é¥¤¡¡ÃÞ»ç¤¬½é¤Î3²óÀï¿Ê½Ð¡Ö1Ç¯Á°¤Ï¤³¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡Û
¡¡¢¡Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ2²óÀï¡¡ÃÞ»ç72¡½0À»¸÷³Ø±¡¡Ê30Æü¡¢²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡ÃÞ»ç¤Î1Ç¯À¸¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿WTB¾åÍ§Êå¤¬3¥È¥é¥¤¤ò·è¤áÆ±¹»½é¤Î3²óÀï¿Ê½Ð¤Ø¹×¸¥¤·¤¿¡£½éÀï¤Î¾ëÅìÀï¤Ç²Ö±à½é¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¡¢2²óÀï¤Þ¤Ç¤Ç4¥È¥é¥¤¤ò¤¢¤²¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¤È50¥á¡¼¥È¥ë6.1ÉÃ¤Î½ÓÂ¤òÀ¸¤«¤·¸åÈ¾25Ê¬¤Ë¤Ï¥¥Ã¥¯¤Ç¾å¤²¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¼«¤é¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¤½¤Î¤Þ¤ÞÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¥È¥é¥¤¡£¡Ö1Ç¯Á°¤Ï¤³¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ¤«¤é¾ÍèÍË¾¤Ê¥æ¡¼¥¹À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤ò½¸¤á¤Æ°éÀ®¡¦¶¯²½¤¹¤ë¥»¥Ö¥ó¥º¥æ¡¼¥¹¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤´¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢1ÂÐ1¤Î¥Ñ¥¹¤È¤«Âç»ö¤Ê¤³¤È¤ò´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È³Ø¤Ö¤³¤È¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸¥¿ÈÅª¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤¡ÖÃÞ»çº²¡×¤Ë¼æ¤«¤ì¡Ö¤¤¤Ä¤«ÅìÊ¡²¬¤òÅÝ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÃÞ»ç¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÌÜÉ¸¤Î¥Ù¥¹¥È8¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤â1Ç¯À¸¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀèÇÚ¤¿¤Á¤È¥Á¡¼¥à¤Î¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤òºî¤ë¡£