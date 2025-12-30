ÂçÊ¬ÅìÌÀ¤¬2Ç¯Ï¢Â³ÃêÁª¤Ç3²óÀï¿Ê½Ð¡¡¡ÖÁê¼ê¤¬°ìËç¤âÆóËç¤â¾å¤À¤Ã¤¿¡£±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡Û
¡¡¢¡Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ2²óÀï¡¡ÂçÊ¬ÅìÌÀ26¡Êµ¬Äê¤Ë¤è¤êÃêÁª¡Ë26ÃæÉôÂç½ÕÆüµÖ¡Ê30Æü¡¢²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡Á°²óÂç²ñ8¶¯¤ÎÂçÊ¬ÅìÌÀ¤ÏÃêÁª¤Ç3²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Þ¤ÇÃæÉôÂç½ÕÆüµÖ¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤ò7ÅÀ¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê1Ê¬¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¤Î2²óÀï¤â¹âÆé¤È°ú¤Ê¬¤±¡£µ¬Äê¤Ë¤è¤ê2Ç¯Ï¢Â³ÃêÁª¤Ç3²óÀï¿Ê½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇòÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤È1Ê¬¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÇÁê¼ê¤¬°ìËç¤âÆóËç¤â¾å¤À¤Ã¤¿¡£±¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£·à¾É·¿ÍÏÏ¢¶Ý´¶À÷¾É¤Î¤¿¤áÎ¥Ã¦¤·¤¿¼ç¾¡¢ÄáÅÄ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ç¸«¼é¤ëÃæ¡¢Æ±¤¸¥×¥í¥Ã¥×¤Î¾¡Ëó¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¡ÊÄáÅÄ¡Ë±Ñ»Î¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¼å¤¤¤È¤³¤í¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¡£