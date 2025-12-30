高校サッカー大盛況！ ２回戦の３会場でチケット完売！ フクアリでは青森山田vs.大津のビッグマッチ
12月28日に幕を開けた第104回全国高校サッカー選手権大会。すでに１回戦が終わり、31日に２回戦が各地で開催される。
日本サッカー協会の公式アカウントは30日に、味の素フィールド西が丘、NACK5スタジアム大宮、フクダ電子アリーナの３会場でチケットが完売したことを伝える。
味フィでは東福岡対秋田商、NACKでは昌平対高知、フクアリでは青森山田対大津などが行なわれる。
高校生たちの熱き戦いに注目だ。２回戦の対戦カードは以下のとおり。
【12月31日／２回戦組み合わせ】
［ニッパツ会場］
神村学園（鹿児島）vs東海学園（愛知）
広島皆実（広島）vs水口（滋賀）
［等々力会場］
日大藤沢（神奈川）vs岡山学芸館（岡山）
聖和学園（宮城）vs徳島市立（徳島）
［浦和駒場会場］
前橋育英（群馬）vs神戸弘陵（兵庫）
尚志（福島）vs山梨学院（山梨）
［駒沢会場］
金沢学院大附（石川）vs鹿島学園（茨城）
堀越（東京Ａ）vs宇治山田商（三重）
［フクアリ会場］
米子北（鳥取）vs流経大柏（千葉）
青森山田（青森）vs大津（熊本）
［オリプリ会場］
奈良育英（奈良）vs大分鶴崎（大分）
富山一（富山）vs佐賀東（佐賀）
［Nack5会場］
昌平（埼玉）vs高知（高知）
高川学園（山口）vs帝京長岡（新潟）
［西が丘会場］
東福岡（福岡）vs秋田商（秋田）
興國（大阪）vs浜松開誠館（静岡）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
