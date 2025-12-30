¡ÖÇòÆâ¾ã¤È¾Ë»ÒÂÎ½Ð·ì¤Ç¡Ä¡×¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó»þÂå¤Î¾ÝÄ§¡Ä¹â¶¶Ì¾¿Íà´ãÂÓá»Ñ¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¡Ö²¿»ö¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¤¤¤¤¤Î¤À¤±¤É¡×¡ÖÁá¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×
ÊÒÌÜ¤¬´ãÂÓ¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡Ä
¡¡80Ç¯Âå¤Ëà¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÌ¾¿Íá¤È¤·¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥×¥í¥²¡¼¥Þ¡¼¡¢¹â¶¶Ì¾¿Í¤ÎÄË¡¹¤·¤¤»Ñ¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï17Æü¤ÎX¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Öº£Æü¤Ï´ã¤Î¼ê½Ñ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢´ãÂÓ»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Æ±¤¸Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡ÖÉÂÌ¾¤Ï¡¢ÇòÆâ¾ã¤È¾Ë»ÒÂÎ½Ð·ì¤Ç¤¹¡×¡Ö¼ê½Ñ»þ´Ö¤ÏÇòÆâ¾ã¤À¤±¤À¤È20Ê¬¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©Á´Éô¤Ç1»þ´Ö¤â³Ý¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë27Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÈ´»å¤ò¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¼ê½Ñ¸å¤«¤é¡¢´ã¤ÎÃæ¤Ë¥´¥ß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤Ê°ãÏÂ´¶¤¬Í¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤âÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹â¶¶¤Î¼ê½Ñ¤ÎÊó¹ð¤Ë¡Ö¤¦¤ï¤¡...¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¼ê½Ñ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÇ¯¤ÎÀ¥¤ËË»¤·¤¯¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤¹¤ÍÌ¾¿Í ¤ªÂç»ö¤Ë¡×¡Ö²¿»ö¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¤¤¤¤¤Î¤À¤±¤É¡×¡Ö¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÁá¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤ªÀµ·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹ÍÍ¤Ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£