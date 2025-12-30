¡ÖG¥á¥ó75¡×¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡ª81ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¶ÅÄÂçÆóÏº¤Î¶á±Æ¤Ë¡Ö¤¦¤ï¤¡µ×¤·¤Ö¤ê¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÎÀ¼
¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È±¤ÎÌÓ¡ÄÊÑ¤ï¤é¤Ì¾Ð´é
¡¡¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¸¶ÅÄÂçÆóÏº(81)¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤ÎÅê¹Æ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÉðÆâÆ«»Ò(60)¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÇÐÍ¥¸¶ÅÄÂçÆóÏº¤µ¤ó¤Ë¤ªÀ¼¤«¤±¤·¤Æ¡¢Ã¤Ì¦ÂöÏº¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¥°¥ì¥¤¥Ø¥¢¤Ç¸ý¤Ò¤²¤òÃß¤¨¤¿¥À¥ó¥Ç¥£¤Ê»Ñ¤Î¸¶ÅÄ¤¬ÉðÆâ¤Î¸ª¤òÍ¥¤·¤¯°ú¤´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÂçÆóÏº¤µ¤ó¤Ï81ºÐ¤Ë¤ª¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤È¤¤¤Ä¤â¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤È¥¨¥Ê¥¸¡¼¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ªÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÉñÂæ¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³Ú²°¤Ë¤ª»Ç¤¤¤·¤¿¤éÂæËÜ¤¬¹¤²¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£81ºÐ¸½ÌòÉñÂæÇÐÍ¥ÂçÆóÏº¤µ¤ó¡¢¡¢¤¹¤´¤¤¡¢¡¢¡£¡×¤È¸¶ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¸¶ÅÄ¤µ¤ó¡ª¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤ËºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡1970Ç¯¤ËÌò¼Ô¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¸¶ÅÄ¤Ï¡¢75Ç¯ÊüÁ÷³«»Ï¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¡ÖG¥á¥ó¡Ç75¡×(TBS)¤Ë´Ø²°°ìÏºÌò¤Ç½Ð±é¡£°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£90Ç¯Âå¤Ë¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤·¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£