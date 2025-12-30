岡山に新助っ人！ 196センチ・88キロのドイツ人GKと基本合意「リーダーシップを発揮する姿をお見せできると思います」
正守護神のスベンド・ブローダーセンが川崎に完全移籍。その後釜は誰になるのか。岡山は12月30日、コリングIF（デンマーク）よりレナート・モーザーが完全移籍加入することで基本合意に達したことを発表した。
1999年12月６日生まれの26歳。196センチ・88キロのサイズを誇るドイツ人GKだ。これまで母国のウニオン・ベルリンやコットブス、ベルギーのセルクル・ブルージュやオイペンなどでプレー。注目の新助っ人は岡山の公式サイトで以下のとおりコメントした。
「ファジアーノ岡山に加入できてとても嬉しいです。私にとって新しい挑戦であり、クラブが目標を達成できるよう全力を尽くします。
ファン・サポーターの皆さんには、情熱を持ってプレーし、このチームでリーダーシップを発揮する姿をお見せできると思います。早くプレーを始めて、スタジアムで皆さんに会えるのを楽しみにしています」
なお、メディカルチェック終了後に正式に移籍成立となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
1999年12月６日生まれの26歳。196センチ・88キロのサイズを誇るドイツ人GKだ。これまで母国のウニオン・ベルリンやコットブス、ベルギーのセルクル・ブルージュやオイペンなどでプレー。注目の新助っ人は岡山の公式サイトで以下のとおりコメントした。
「ファジアーノ岡山に加入できてとても嬉しいです。私にとって新しい挑戦であり、クラブが目標を達成できるよう全力を尽くします。
ファン・サポーターの皆さんには、情熱を持ってプレーし、このチームでリーダーシップを発揮する姿をお見せできると思います。早くプレーを始めて、スタジアムで皆さんに会えるのを楽しみにしています」
なお、メディカルチェック終了後に正式に移籍成立となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集