¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û¼Ä¸¶CP¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·ç¾ì¤Îaespa¤ÎNINGNING¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡ä¡þ30Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë
À½ºîÅý³ç¤Î¼Ä¸¶¿²ð¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢½Ð¾ì¤¹¤ë4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×aespa¤ÎNINGNING¡Ê¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡¢23¡Ë¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´¶À÷¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ËÜÈÖ¤ÏKARINA¡¢GISSELE¡¢WINTER¤Î3¿Í¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£¼Ä¸¶»á¤Ï¡Ö½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÊý¤«¤éNINGNING¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢3¿Í¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¤È¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤ª3Êý¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
aespa¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¸½ºßNINGNING¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Â³¤¡¢ÉÂ±¡¤Ë¤Æ¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ø¤Î´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢°å»Õ¤è¤ê½½Ê¬¤ÊµÙÍÜ¤È°ÂÀÅ¤¬É¬Í×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
NINGNING¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²áµî¤ÎSNSÅê¹Æ¤ËÎò»ËÇ§¼±¤òÌä¤¦À¼¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÂ¿¤¯¤Î¤´»ØÅ¦¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÃÄê¤ÎÌÜÅª¤ä°Õ¿Þ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´·üÇ°¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¤è¤êºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£