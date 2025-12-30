元自民党幹事長の石原伸晃氏（68）が30日、TBS系のバラエティー番組「年末ジャポン」（午後4時30分）に出演。自宅をテレビ初公開し、元女優の妻里紗さんと、テレビで初共演した。

石原氏の神奈川・葉山町の別荘へ、浦野芽良アナが訪問。自宅の台所で石原氏が「妻の里砂です」と紹介した。石原氏が壁際のスイッチを操作すると、リビングの窓を隠していたブラインドが上がった。快晴の中、相模湾全体を眺望できる絶景が広がった。

浦野アナは、里紗さんについて質問。里紗さんは「すごく昔むかし、本当に昔…むかし、TBSさんでお世話になりました、ありがとうございます」と自己紹介した。

里紗さんによると、女優としてドラマに出演していたという。テレビ出演については「35年ぶりぐらいじゃないですか…やだー。言っていて、イヤなんだけど」と恥ずかしそうに顔を覆った。

浦野アナが「ご夫婦で出演されることって？」と質問すると、里紗さんは「ないですよね。初めてかもしれない」と話した。スタジオではVTRを見ていた平成ノブシコブシの吉村崇が「これは共演あるな、今後」と来年以降に夫婦でのテレビ出演が増えると予測した。