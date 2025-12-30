¡Ú¥Ü¡¼¥È¡ÛÂ¿ËàÀî¡¡°Ëµ×´ÖÍÛÍ¥¤¬¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¤È»Õ¾¢Ä¶¤¨¤òÁÀ¤¦
¡¡¡ÖÂ¿ËàÀî¥«¥Ã¥×¡×¡Ê£³£°Æü¡¢Â¿ËàÀî¡Ë
¡¡°Ëµ×´ÖÍÛÍ¥¡Ê£²£·¡Ë¡á·²ÇÏ¡¦£±£²£³´ü¡¦£Â£±¡á¤¬½àÍ¥£±£°£Ò¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ£²£³Ç¯£±·î¤Î¶ÍÀ¸°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£²ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¡ÖÂ¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£½ÐÂ¤Ï¾¯¤·´Å¤¤¤±¤É¡¢²ó¤êÂ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¹Ô¤Â¤«¤é¿¤Ó¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤½¤³¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹¥´¶¿¨¤À¡£
¡¡Í¥¾¡Àï¤Î£±¹æÄú¤Ë¤Ï»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ëÆÇÅçÀ¿¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤¬·¯Î×¤¹¤ë¡£¡Ö»ÕÄï¤Ç¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ç¤¤ì¤Ð¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ì¤Ð¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥â¥Î¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾¯¤·¤º¤Ä¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¡£±Ô¤¯º¹¤·¤Æ»Õ¾¢Ä¶¤¨¤ò²Ì¤¿¤¹¡£