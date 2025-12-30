Æ°ÊªÉÂ±¡·ó½»Âð¤Ç²ÐºÒ¡¢£³¿Í»àË´¡Ä¿ÀÆàÀî¡¦ÂçÏÂ
¡¡£³£°Æü¸áÁ°£³»þ£µ£°Ê¬º¢¡¢¿ÀÆàÀî¸©ÂçÏÂ»ÔÀ¾Äá´Ö¤ÎÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È£³³¬·ú¤Æ¤ÎÆ°ÊªÉÂ±¡·ó½»Âð¤Ç¡Ö£³³¬¤«¤é¹õ±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¡¢ÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤«¤é£±£±£¹ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ð¤ÏÌó£²»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÃËÀ£±¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à½Ã°å»ÕËöµÈÌÀ¤µ¤ó¡Ê£·£¹¡Ë¤ÈºÊÉÒ»Ò¤µ¤ó¡Ê£·£µ¡Ë¤¬ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÏÂ½ð¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËöµÈ¤µ¤ó¤ÏºÊ¤È¿ÆÂ²¤ÎÃËÀ¤È¤Î£³¿ÍÊë¤é¤·¡£Æ±½ð¤Ï°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤ä½Ð²Ð¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¾ì¤Ï¾®ÅÄµÞ¹¾¥ÎÅçÀþÄá´Ö±Ø¤«¤éÀ¾Ìó£³£µ£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î½»Âð³¹¡£
