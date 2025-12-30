¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡ÛÍµÈ¹°¹Ô£³Ç¯Ï¢Â³»Ê²ñ¡¡¥ê¥Ï¤Ç¼ºÇÔ¤Î¤±¤ó¶Ì¤Ë¶ÛÄ¥¡Ö»°»³¤µ¤ó¤Î±Ô¤¤»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤Æ¡Ä¡×
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡ä¡þ30Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë
»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê43¡Ë¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£°½À¥¤Ï19Ç¯°ÊÍè4ÅÙÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¡£
3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëÍµÈ¤Ï¡Ö3ÅÙÌÜ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²áµî2Ç¯¤è¤ê¤â¤¹¤´¤¤¹ÈÇò¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
½Ð¾ì¤¹¤ë»°»³¤Ò¤í¤·¤Î²Î¾§¤Ç¤ÏËèÅÙ¹±Îã¤Î¤±¤ó¶Ì¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤½¤³¤«¤éµÞ¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£º¸¤ÎÊý¤«¤é»°»³¤µ¤ó¤Î±Ô¤¤»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤Æ¡£¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤ä¤ê²á¤´¤¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥×¥í¤ÎÊý¤«¤é¡ØÉ¨¤ÇÅê¤²¤ÆÉ¨¤Ç¼õ¤±¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ËÜÈÖ¤ÏÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
²Î¼ê¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁ´Éô¤¹¤´¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÎÙ¤Îº£ÅÄ¤Ø¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Î¡ÊÆÃÊÌ¡Ë¥É¥é¥Þ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´Éô¸«¤Æ¤Ê¤¤ËÍ¤Ç¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¼Áµ¿±þÅú¤Ç¤Ïº£Ç¯¤Î´Á»ú1Ê¸»ú¤òÊ¹¤«¤ì¡ÖÌ´¡×¤È²óÅú¡£¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢Ì²¤ê¤¬Àõ¤¯¤ÆÌ´¤ò¤¹¤´¤¤¤ß¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»Ò°é¤Æ¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ç¤¹¤·¡¢1Ç¯Ãæ¡¢Ì´¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡ÈÖÁÈ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£NHK¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ï¡¢ÊüÁ÷100Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÀáÌÜ¤Î¹ÈÇò¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î100Ç¯¤â¤¹¤Æ¤¤Ê²»³Ú¤¬»ä¤¿¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ï»þÂå¡¢À¤Âå¡¢ÀÊÌ¡¢¸ÀÍÕ¡¢¿Í¼ï¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨¡¢¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÆÃÊÌ¤ÊÆü¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬²»³Ú¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡£¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ïº£Ç¯¤âºÇ¶¯¤ÇºÇ¹â¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆüËÜÃæ¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÆÏ¤±¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£