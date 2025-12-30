¡Ú¥ì¥³Âç¡Û£È£Á£Î£Á¡Ö£Â£ì£õ£å¡¡£Ê£å£á£î£ó¡×¤Ç²ÚÎï¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢Àî¸ý½ÕÆà¡Ö³Ê¹¥ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡ÖÂè£¶£·²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡ÊÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñ¼çºÅ¡Ë¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬£³£°Æü¡¢Åìµþ¡¦½éÂæ¤Î¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¡¿·¿Í¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿£·¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£È£Á£Î£Á¡×¤Ï¡Ö£Â£ì£õ£å¡¡£Ê£å£á£î£ó¡×¤Ç²ÚÎï¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¤Ï¡Ö³Ê¹¥ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Û¤ì¤Ü¤ì¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£Ë£Ï£È£Á£Ò£Õ¤Ï¡Ö¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£·¿Í¤Ï²Î¼ê¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤È¡Ö£Á£Á£Á¡×¤Î£Ó£Ë£Ù¡½£È£É¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë»öÌ³½ê¡Ö£Â£Í£Ó£Ç¡×¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö£Î£ï¡¡£Î£ï¡¡£Ç£é£ò£ì£ó¡×¤«¤éÃÂÀ¸¡££Î£Á£Ï£Ë£Ï¤Ï¡Ö·ëÀ®¤·¤¿£±·î¤Î¤È¤¤«¤é¡Ø£Î£ï¡Ù¤ò¡Ø£Ù£å£ó¡Ù¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£