¥¢¥¸¥¢³ô¡¡¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡¢¾å³¤³ô¤Ï¾®È¿Íî
Åìµþ»þ´Ö17:42¸½ºß
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 25854.60¡Ê+219.37¡¡+0.86%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 3965.12¡Ê-0.16¡¡0.00%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 28707.13¡Ê-103.76¡¡-0.36%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 4214.17¡Ê-6.39¡¡-0.15%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 8717.08¡Ê-8.65¡¡-0.10%¡Ë
¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï¡¡ 84667.38¡Ê-28.16¡¡-0.03%¡Ë
¡¡£³£°Æü¤Î¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£Ç¯Ëö¤ò¹µ¤¨¤ÆÍÍ»Ò¸«¥àー¥É¤¬¹¤¬¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î»Ô¾ì¤¬¾®Éý¤ÊÃÍÆ°¤¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¡£¾å³¤³ô¤Ï¾®È¿Íî¡£Á°Æü¤Þ¤Ç¤Î£¹ÆüÂ³¿¤ÎÈ¿Æ°¤«¤éÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Äì·ø¤¤Æ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ³ô¤Ï¾®È¿Íî¡£Á°Æü¤Ë£²¡óÄ¶¤ÎÂçÉý¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿È¿Æ°¤«¤éÆðÄ´¤ÊÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂæÏÑ³ô¤ÏÈ¿Íî¡£Á°Æü¤Þ¤Ç£¶ÆüÂ³¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Íø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¾®È¿Íî¡£¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤º¡£¶âÂ°ºÎ·¡²ñ¼Ò¤Î»ç¶â¹Û¶È½¸ÃÄ¡Ê¥ºー¥¸¥ó¡¦¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢±ÒÀ±ÄÌ¿®¡¦ÊüÁ÷¥µー¥Ó¥¹²ñ¼Ò¤ÎÃæ¹ñ±ÒÄÌ½¸ÃÄ¡¢¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÇ«ÇÈÂóÉá½¸ÃÄ¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï³«È¯²ñ¼Ò¤ÎÉÙ»Î¹¯¹©¶È¸ßÎþÌÖ¡¢ÊÝ¸±Âç¼ê¤ÎÃæ¹ñ¿Í¼÷ÊÝ¸±¡¢ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤ÎÃæ¹ñÄ¹¹¾ÅÅÎÏ¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤ÏÈ¿È¯¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¥µ¥¤¥È¤ÎÉ´ÅÙ¡Ê¥Ð¥¤¥É¥¥¡Ë¡¢È¾Æ³ÂÎ¼õÃíÀ¸»º¥áー¥«ー¤ÎÃæ¿Ä¹ñºÝ½¸À®ÅÅÏ©À½Â¤¡Ê£Ó£Í£É£Ã¡Ë¡¢ÀÐÌýÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñ³¤ÍÎÀÐÌý¡Ê£Ã£Î£Ï£Ï£Ã¡Ë¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½ÉÊ¥áー¥«ー¤ÎÃæ¹ñ¹¨¶¶½¸ÃÄ¡Ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥Û¥ó¥Á¥ã¥ª¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ÎÃæ¹ñÎþÄÌ¡Ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥æ¥Ë¥³¥à¡Ë¡¢ÉÔÆ°»º³«È¯²ñ¼Ò¤ÎÎ¶¸Ð½¸ÃÄ¡Ê¥í¥ó¥Õ¥©ー¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¤Ï¾®ÉýÂ³Íî¡£¶ä¹ÔÂç¼ê¤Î¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥³¥â¥ó¥¦¥¨¥ë¥¹¶ä¹Ô¡¢ÀÐÌýÀ½ÉÊ¥áー¥«ー¤Î¥¢¥ó¥Ý¥ë¡¢ÅÅµ¤ÄÌ¿®²ñ¼Ò¤Î¥³ー¥é¥¹¤¬Çã¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢»ñ¸»¡¦¹Û»³²ñ¼Ò¤Î£Â£È£Ð¥°¥ëー¥×¡¢Î¹¹ÔÂåÍýÅ¹¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¡¦¥»¥ó¥¿ー¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¡¢ÉÂ±¡·Ð±Ä¤Î¥é¥à¥¼ー¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
