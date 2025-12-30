¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©¡×Ê¬ÎöÀªÎÏ¤È³°ÉôÀªÎÏ´³¾Ä¤Ø¤Î·Ù¹ð¡¡·³»ö±é½¬¼Â»Ü¤ÇÃæ¹ñ¹ñËÉÉô
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î30Æü¡ÛÃæ¹ñ¹ñËÉÉô¤ÎÄ¥¶Ç¹ä¡Ê¤Á¤ç¤¦¡¦¤®¤ç¤¦¤´¤¦¡ËÊóÆ»´±¤Ï29Æü¡¢Ãæ¹ñ·³ÅìÉôÀï¶è¤¬ÂæÏÑÅç¼þÊÕ¤ÇÆ±Æü¼Â»Ü¤·¤¿·³»ö±é½¬¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎºÇ¶á¤ÎÂæÏÑ¤Ø¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÉð´ïÇäµÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±é½¬¤Ï¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©¡×Ê¬ÎöÀªÎÏ¤È³°ÉôÀªÎÏ¤Î´³¾Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·Àµ¤Ê·Ù¹ð¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñ²È¤Î¼ç¸¢¤ÈÎÎÅÚ¤Î°ìÂÎÀ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÀµÅö¤«¤ÄÉ¬Í×¤Ê¹ÔÆ°¤À¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¥»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£³°ÉôÀªÎÏ¤ÏºÇ¶á¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤Ç·«¤êÊÖ¤·°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©¡×Ê¬ÎöÀªÎÏ¤ò¤±¤·¤«¤±¡¢Î¾´ß¡ÊÃæ¹ñ¤ÎÂçÎ¦¤ÈÂæÏÑ¡Ë¤ÎÂÐÎ©¡¦ÂÐ¹³¤ò·ã²½¤µ¤»¤è¤¦¤È´ë¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼ç¸¢¤È°ÂÁ´¤òÃø¤·¤¯Â»¤Ê¤¤¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ò¿Ó¤À¤·¤¯ÇË²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¤é¤¤¡¦¤»¤¤¤È¤¯¡ËÅö¶É¤Ï³°ÉôÀªÎÏ¤Ë¸«¶¤Ê¤¯·Þ¹ç¡¢°ÍÂ¸¤·¡¢¡ÖÆÈÎ©¡×¤ò¤¿¤¯¤é¤àÄ©È¯¤Ë¶¸ËÛ¤·¤Æ¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤Î¸½¾õ¤òÇË²õ¤·¡¢¶ÛÄ¥¤ò·ã²½¤µ¤»¤ëºÒ¤¤¤Èº®Íð¤Î¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©¡×¤ÈÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ï²Ð¤È¿å¤ÇÁê¤¤¤ì¤º¡¢³°ÉôÀªÎÏ¤¬¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©¡×¤òÍÆÇ§¡¢»Ù»ý¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¼«¤é¤Î¿È¤ò¾Æ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«¶È¼«ÆÀ¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤À¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï´Ø·¸¹ñ¤¬¡ÖÂæÏÑ¤ò¤â¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤òÀ©¤¹¤ë¡×¸¸ÁÛ¤ò¼Î¤Æ¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤Ç²Ð¤ËÌý¤òÃí¤°¤Î¤ò¤ä¤á¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼«¤é¤Î³Ë¿´ÅªÍø±×¤ò¼é¤ë°Õ»Ö¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦¶¯¤¯µá¤á¤ë¡£Ì±¿ÊÅÞÅö¶É¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö³°Éô¤ËÍê¤Ã¤ÆÆÈÎ©¤ò¿Þ¤ë¡×¤³¤È¤ÏÉ¬¤º¼ºÇÔ¤·¡¢¡ÖÉðÎÏ¤Ë¤è¤ëÅý°ìµñÈÝ¡×¤Ï¼«ÌÇ¤ÎÆ»¤À¤È·Ù¹ð¤¹¤ë¡£Ãæ¹ñ¿ÍÌ±²òÊü·³¤Ï¡ÖÆÈÎ©¡×¤òÂÇÅÝ¤·¡¢Åý°ì¤òÂ¥¤¹¾å¤Ç·è¤·¤Æ¼ê²Ã¸º¤»¤º¡¢È¿Ê¬Îö¡¦È¿´³¾Ä¹ÔÆ°¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÁÈ¿¥¤·¡¢¹ñ²È¤Î¼ç¸¢¡¢Åý°ì¡¢ÎÎÅÚ¤Î°ìÂÎÀ¤òÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¼é¤ë¡£