Ãæ³ØÆþ»îÌÜÁ°¤Î¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¡¢Àµ·îµÙ¤ß¤òÊÖ¾å¤·¤ÆÊÙ¶¯¤ËÎå¤àÆÃ·±²ñ¤¬ÂçÊ¬»ÔÆâ¤Î³Ø½¬½Î¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬»Ô¤Î³Ø½¬½Î¡¢Åì¥»¥ß¤¬³«¤¤¤¿¡ÖÇ¯ËöÇ¯»ÏÆÃ·±²ñ¡×¤Ï¡¢12·î30Æü¤«¤é1·î3Æü¤Þ¤Ç¤Î5Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃ·±²ñ¤Ë¤ÏÃæ³ØÆþ»î¤ò¹µ¤¨¤¿¾®³Ø6Ç¯À¸¡¢Ìó120¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆºîÊ¸¤Îµ½ÒÎý½¬¤ä²áµî¤Î»î¸³ÌäÂê¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ß¥¹¸º¤é¤·¡¢½¸ÃæÎÏ¹â¤á¤Æ¡×
Åì¥»¥ß¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æþ»îÌÜÁ°¤Î»þ´ü¤Ï¥ß¥¹¤ò¤Ê¤¯¤¹ÅØÎÏ¤È½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæ³ØÆþ»î¤ÏÇ¯ÌÀ¤±1·î4Æü¤Ë´äÅÄÃæ³Ø¹»¡¢10Æü¤Ë¤ÏÂçÊ¬ËÉÜÃæ³Ø¹»¤Ê¤É¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£