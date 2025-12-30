¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤¬Ä¾¶á5Àï¤Ç4¾¡¡Ä¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥êー¤¬¥·ー¥º¥óÄÌ»»ÆÀÅÀ¤ÇNBAÎòÂå21°Ì¤ØÉâ¾å
¡¡12·î30Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö29Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¡¦¥»¥ó¥¿ー¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥Í¥Ã¥ÄÀï¤ò120－107¤ÇÀ©¤·¡¢¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹8°Ì¤Î17¾¡16ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î29Æü¤Ë¥È¥í¥ó¥È¡¦¥é¥×¥¿ー¥ºÀï¤ØÎ×¤ß¡¢±äÄ¹¤ÎËö¤Ë127－141¤ÇÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤À¤¬¡¢Ä¾¶á5Àï¤Ç4¾¡1ÇÔ¤È¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡£7°Ì¤Ë¤¤¤ë¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º¡Ê19¾¡13ÇÔ¡Ë¤ò2.5¥²ー¥àº¹¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥ÄÀï¤Ç¤Ï¡¢5ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤¿¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥êー¤¬¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤Î27ÆÀÅÀ5¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥¸¥ßー¡¦¥Ð¥È¥éー3À¤¤¬21ÆÀÅÀ5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4¥¢¥·¥¹¥È¤ò»Ä¤¹¤Ê¤É¡¢·×6Áª¼ê¤¬2¥±¥¿ÆÀÅÀ¤ò¥Þー¥¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤Î»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¥«¥êー¤¬¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÄÌ»»2Ëü6077ÆÀÅÀ¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥¬ー¥Í¥Ã¥È¡Ê¸µ¥ß¥Í¥½¥¿¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ðー¥¦¥ë¥Ö¥º¤Û¤«¡¿2Ëü6071ÆÀÅÀ¡Ë¤òÈ´¤¡¢NBAÎòÂå21°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢17Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·ー¥º¥ó¤â¡¢37ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¥êー¥°Í¿ô¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò°Ý»ý¤·¡¢¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥×¥¿ー¥º¡¢¥Í¥Ã¥Ä¤È¤Î2Ï¢Àï¤ò½ª¤¨¤¿¥Áー¥à¤Ï¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤Ë¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¤È¤Î¥¢¥¦¥§ー¥²ー¥à¤ØÎ×¤à¡£
Stephen Curry has passed Kevin Garnett, and is moving up on the all-time scoring list ⚡️ pic.twitter.com/Yt11gyRrWc
- Golden State Warriors (@warriors) December 30, 2025
¡ÚÆ°²è¡Û¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤¬¾¡Íø¤·¤¿¥Í¥Ã¥ÄÀï¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È