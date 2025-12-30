Æ£°æÎ´¡õ²µÍÕÉ×ÉØ¤¬¡È¤ªÃë¤Î¡É¥Ç¥£¥Êー¥·¥çー¤Î³«ºÅ¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÈäÏª±ã¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¹¬¤»¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÍè¾ì¼Ô¡Ë
·ëº§20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Æ£°æÎ´¡¢²µÍÕÉ×ºÊ¤¬¡¢12·î27Æü¤Ë¡¢ANA¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¶¥Û¥Æ¥ë¥°¥é¥ó¥³ー¥ÈÌ¾¸Å²°¤Ë¤Æ¡ØÆ£°æÎ´¡¦²µÍÕ¡¡¤ªÃë¤Î¥Ç¥£¥Êー¥·¥çー¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢Ìµ»ö¥·¥çー¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÎÊó¹ð¤È¡¢Íè¾ì¼Ô¤ä¥Û¥Æ¥ë´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¼«¿È¤ÎSNS¤ËÄÖ¤ê¡¢ÅöÆü¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£Æ£°æÎ´¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤ÇÂ¾°¦¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤·¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤ÆÂçÊÑ¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¿©»ö¤¬12»þ30Ê¬¤è¤ê¡¢¥·¥çー¤Ï13»þ45Ê¬¤è¤ê³«»Ï¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¡È¤ªÃë¡É¤Î¥Ç¥£¥Êー¥·¥çー¡£
¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÈäÏª±ã¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¹¬¤»¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤Û¤ó¤ï¤«É×ÉØ¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿·´´Àþ¾è¤Ã¤Æ´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë»ä¤â¤ºー¤Ã¤È¾Ð´é¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤â¤¦¾¯¤·É×¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤Ã¤ÆÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¾Ð¡×¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤«¡¢¹øÄË¤â¼£¤ê¤Þ¤·¤¿ ¾Ð¡×¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËÍ¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Íè¾ì¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡¢ÅöÆü¤Î¥Ç¥£¥Êー¥·¥çー¤Î¥àー¥É¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
Æ£°æÎ´¤Ï¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤ÇÂ¾°¦¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤·¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤ÆÂçÊÑ¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤³¤ì¤ËÄ¨¤ê¤º¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ü¥¯¤¬¤Õ¤·¤®¤Ê¥Ýー¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¡¢²µÍÕ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¯¡¢Í¥¤·¤¤´ãº¹¤·¤Ç¸«¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°®¼ê²ñ¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢²û¤«¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ä¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ìSNS¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Ê¤ª¡¢²µÍÕ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ËÆ£°æÎ´¤Î¡ÖÀÖ¤È¹õ¡×¡Ê2004Ç¯¥ê¥êー¥¹¤Î2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥ªー¥ë ¥Ð¥¤ ¥Þ¥¤¥»¥ë¥Õ
¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤òBGM¤ËÅº¤¨¤ÆÅê¹Æ¡£²µÍÕ¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Êー¥·¥çー¤ÇÊ£¿ô¤Î°áÁõ¤òÈäÏª¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬ÀÖ¤È¹õ¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£