Snow Manの向井康二が、自身のInstagramで、ロンドン旅の思い出をまとめたリール動画を公開した。

【動画】向井康二がロンドンのタワーブリッジで“スパイダーマン”ポーズ

■向井康二「スパイダーマンに憧れるマッサマンの旅」

向井は、白ニットに、ベージュのパンツ、モノトーンのバーバリーのマフラーと、それぞれが異なるチェック柄のアイテムを合わせたコーデで登場。

サムネイルには「Snow Man Koji Mukai」と記し、カメラを構える向井の姿が。ロンドンのランドマークの一つである、タワーブリッジを訪れた時の思い出をまとめた。

向井がカメラで撮影する様子や、ピースサインを見せる向井など、動画と静止画をテンポよく織り交ぜている。中盤では「I’M SRIDER-MAN」とテロップを入れ、スパイダーマンのポーズを決める一幕も。さらに「ANDマッサマン」、「スパイダーマンに憧れるマッサマンの旅」と綴るなど、コミカルな動画となっている。

「編集が完璧！」「思い出を共有してくれてありがとう」「ロンドンが似合う男」「かわいいが詰まりすぎ」「かっこよすぎて直視できない」などのコメントが寄せられた他、「カメラ持ってる康二くんカッコいい」「写真撮ってる時の康二くんが好き」「真剣なこうじくん素敵」「自慢の推しです」と、真剣に撮影する向井を褒める投稿も見られた。

■動画：向井康二がロンドンのタワーブリッジで“スパイダーマン”ポーズ