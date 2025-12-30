¡ÖÆü·Ð225¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×1·î¸Â¥×¥Ã¥È¼ê¸ý¾ðÊó¡Ê30ÆüÌë´Ö¡Ë
¡¡ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢30Æü¤ÎÌë´Ö¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ëÆü·Ð225¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ê´ü¶á2026Ç¯1·î¸Â¡¦SQ 1·î8Æü¡Ë¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢þ4Ëü9500±ß¥×¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡31(¡¡¡¡31)
SBI¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡34(¡¡¡¡20)
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 8(¡¡¡¡ 8)
³ÚÅ·¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 7(¡¡¡¡ 7)
¾¾°æ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5(¡¡¡¡ 5)
BNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4(¡¡¡¡ 4)
Æü»º¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡ 1)
¢þ4Ëü9625±ß¥×¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡ 2)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ 158(¡¡¡¡ 2)
¢þ4Ëü9750±ß¥×¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 8(¡¡¡¡ 8)
³ÚÅ·¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5(¡¡¡¡ 5)
Æü»º¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3(¡¡¡¡ 3)
SBI¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17(¡¡¡¡ 1)
¾¾°æ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡ 1)
¢þ4Ëü9875±ß¥×¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
³ÚÅ·¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡ 1)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡ 1)
¢þ5Ëü±ß¥×¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡34(¡¡¡¡34)
SBI¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡24(¡¡¡¡22)
³ÚÅ·¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 7(¡¡¡¡ 7)
¾¾°æ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6(¡¡¡¡ 6)
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5(¡¡¡¡ 5)
¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4(¡¡¡¡ 4)
BNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡ 2)
¢þ5Ëü250±ß¥×¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
´ä°æ¥³¥¹¥â¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡ 2)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡ 2)
¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡ 1)
¾¾°æ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡ 1)
¢þ5Ëü375±ß¥×¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
´ä°æ¥³¥¹¥â¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡ 2)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2(¡¡¡¡ 2)
¢þ5Ëü500±ß¥×¥Ã¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
ABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6(¡¡¡¡ 6)
¾¾°æ¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4(¡¡¡¡ 4)
SBI¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡14(¡¡¡¡ 2)
¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡ 1)
³ÚÅ·¾Ú·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡ 1)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÌë´Ö¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
