¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¡Ê3·î¸Â¡Ë¤ÏÁ°ÆüÈæ20±ß¹â¤Î5Ëü0500±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¡£´ó¤êÉÕ¤¤Ï5Ëü0290±ß¤È¡¢¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¤ÎÀ¶»»ÃÍ¡Ê5Ëü0355±ß¡Ë¤ò²¼²ó¤ê¡¢Çä¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ä¾¸å¤Ë¤Ä¤±¤¿5Ëü0240±ß¤ò°ÂÃÍ¤Ë²¼¤²½Â¤ê¡¢5Ëü0300±ß～5Ëü0400±ßÊÕ¤ê¤ÇÊÝ¤Á¹ç¤¤¤ò·ÑÂ³¡£Á°¾ì½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¥ì¥ó¥¸¤ò¾åÈ´¤¯¤È¡¢5Ëü0500±ßÂæ¤ò²óÉü¤·¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï5Ëü0400±ß～5Ëü0500±ßÊÕ¤ê¤Ç¿ä°Ü¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¸å¾ìÃæÈ×¤Ë¤Ï5Ëü0590±ß¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ5Ëü0370±ß¤Þ¤ÇÆð²½¤·¤¿¤â¤Î¤Î°ú¤±´ÖºÝ¤ËÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®Éý¤Ê¤¬¤éÈ¿È¯¤ÇÂçÇ¼²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤ÏÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Î²¼Íî¤ò¼õ¤±¤ÆÇä¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ä¤±¤¿°ÂÃÍ¤Ï³ä¤ê¹þ¤Þ¤º¡¢Çä¤ê°ì½ä¸å¤Ï¥í¥ó¥°Í¥Àª¤ÎÆ°¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£³µ¤Í¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î5Ëü0250±ß¤«¤é5Ëü0500±ß¤Î¶¹¤¤¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¢¤ê¡¢12·î²¼½Ü¤Ï25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê5Ëü0190±ß¡Ë¤È¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+1¦Ò¡Ê5Ëü0720±ß¡Ë¤È¤Î¥ì¥ó¥¸Æâ¤Ç¤Î¿ä°Ü¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½µ´Ö·Á¾õ¤Ç¤Ï¾å¸þ¤¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë13½µÀþ¡Ê4Ëü1840±ß¡Ë¤È+1¦Ò¡Ê5Ëü1230±ß¡Ë¤È¤Î¿ä°Ü¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ð¥ó¥É¤Ï¼ýÚÌ¤¹¤ë·Á¤Ç¼ÑµÍ¤Þ¤ê´¶¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¾å¤Ø¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥× <9984> [Åì¾Ú£Ð]¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï-68±ßÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥° <9983> [Åì¾Ú£Ð]¤Ï+44±ß¤¢¤Þ¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó <8035> [Åì¾Ú£Ð]¤ä¥¤¥Ó¥Ç¥ó <4062> [Åì¾Ú£Ð]¡¢£Ó£Ã£Ò£Å£Å£Î¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <7735> [Åì¾Ú£Ð]¡¢¥ìー¥¶ー¥Æ¥Ã¥¯ <6920> [Åì¾Ú£Ð]¤¬Çã¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¦AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë´ØÏ¢³ô¤Ø¤ÎÊª¿§°ÕÍß¤Ïº¬¶¯¤¤¡£
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëÌÌ¤Ç12·î22Æü¤Ë°ì»þ5Ëü0630±ß¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¶ÉÌÌ¤Ç¡¢¥Ñ¥é¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤¬ÍÛÅ¾¥·¥°¥Ê¥ë¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£SARÃÍ¤Ï200ÆüÀþ¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ë4Ëü8810±ßÊÕ¤ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SARÃÍ¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë·Á¤Ç¤Î±¢Å¾¥·¥°¥Ê¥ëÈ¯À¸¤Ø¤Î·üÇ°¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï25ÆüÀþ¤È+1¦Ò¤È¤Î¥ì¥ó¥¸¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢25ÆüÀþ¿å½à¤Ç¤Î²¡¤·ÌÜÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°ÂÐ±þ¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤½¤¦¤À¡£
¡¡NTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç14.76ÇÜ¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£°ì»þ14.68ÇÜ¤ËÄã²¼¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢-1¦Ò¡Ê14.68ÇÜ¡Ë¤¬¥µ¥Ýー¥È¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢25ÆüÀþ¡Ê14.80ÇÜ¡Ë¤È¤Î¥ì¥ó¥¸¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤¬7³ä¤òÄ¶¤¨¤¿°ìÊý¤Ç¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¦AI´ØÏ¢³ô¤Î°ì³Ñ¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢NT¥·¥çー¥È¤ò´¬¤Ìá¤¹¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Æþ¤Ã¤¿·Á¤À¤í¤¦¡£
¡¡¼ê¸ýÌÌ¡Ê3·î¸Â¡§Î©²ñÆâ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æü·Ð225ÀèÊª¤ÏABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬9722Ëç¡¢¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬5954Ëç¡¢¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¤¬2755Ëç¡¢SBI¾Ú·ô¤¬940Ëç¡¢ÌîÂ¼¾Ú·ô¤¬836Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬825Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬763Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬734Ëç¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¤¬515Ëç¡¢UBS¾Ú·ô¤¬506Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª¤ÏABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬1Ëü5236Ëç¡¢¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬1Ëü4513Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬8516Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬3061Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬2734Ëç¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¤¬2623Ëç¡¢¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¾Ú·ô¤¬1961Ëç¡¢¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¤¬1802Ëç¡¢ÌîÂ¼¾Ú·ô¤¬1347Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹