¥Ú¥¢·ëÀ®¤«¤é½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»ÖÅÄÀéÍÛÁª¼ê¡õ¸Þ½½ÍòÍ­¼ÓÁª¼ê¥Ú¥¢(¼Ì¿¿¡§Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä/¥¢¥Õ¥í)

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡þÂè79²ó Á´ÆüËÜÁí¹ç¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁª¼ê¸¢Âç²ñ(30Æü¡¢µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥ÊTOKYO)

½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î»ÖÅÄÀéÍÛÁª¼ê¡õ¸Þ½½ÍòÍ­¼ÓÁª¼ê¥Ú¥¢¤¬·ëÀ®3¤«·î¤Ë¤·¤Æ½é¤ÎÄºÅÀ¤Ëµ±¤­¤Þ¤·¤¿¡£

·è¾¡¤ÇÝ¯ËÜ°¼»ÒÁª¼ê¤È×¢ÅÄºÌ²ÖÁª¼ê¥Ú¥¢¤ÈÀï¤Ã¤¿»ÖÅÄ¡õ¸Þ½½Íò¥Ú¥¢¤Ï¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â2-1(20-22¡¢21-18¡¢21-16)¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»î¹ç¸å¸Þ½½ÍòÁª¼ê¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î9·î¤«¤é¤Á¤¤¤ÈÁÈ¤ß»Ï¤á¤Æ¤³¤ÎÁí¹ç¤Þ¤Ç¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î·Á¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤·¤Ê¤ª¤«¤ÄÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ï¤³¤Î·ë²Ì¤ËËþÂ­¤»¤ºÀ¤³¦¤ÇÀï¤¨¤ë¼«Ê¬¤¿¤Áºî¤ê¤¬½ÐÍè¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢»ÖÅÄÁª¼ê¤â¡Ö¤³¤³¤«¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÍèÇ¯1Ç¯¤ÏÀ¤³¦¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò¤¢¤²¤Ä¤Ä¡¢À¤³¦¤ÎÂç²ñ¤Ç¤âÍ¥¾¡½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë2¿Í¤Ç¤â¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤Þ¤¹¡£

Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤êÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿»ÖÅÄÁª¼ê¡£¡Ö¥Ú¥¢¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤éÎý½¬¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤Ê¬¤¤¤¤¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤À¤»¤Ê¤¤¡¢¤¤¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤â¾¡¤Á¤­¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÀäÂÐÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢·è¾¡Àï¤Ï¶ì¤·¤¤Å¸³«¤¬Â³¤­¡¢¼«Ê¬¤â¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿·è¾¡¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¡¤Á¤­¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤«¤±¤Æ¤¤¤¿Ê¬Í¥¾¡½ÐÍè¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤¯¤ÆÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Ï¶¯¤¤¥Ú¥¢¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ëÃæ¤ÇÍ¥¾¡½ÐÍè¤¿¤Î¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ÈÈ¿¾ÊÅÀ¤¬¸«¤¨¤¿ÆâÍÆ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Á´ÆüËÜÁí¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿·¥Ú¥¢¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À±É¸÷¤ò´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£