»ÖÅÄÀéÍÛ¤ÎÎÞ¤Î¤ï¤±¡¡¸Þ½½ÍòÍ¼Ó¤ÈºÆ½ÐÈ¯¤Ç¤Ä¤«¤ó¤ÀºÇ½é¤ÎÄºÅÀ¡Ö¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡þÂè79²ó Á´ÆüËÜÁí¹ç¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁª¼ê¸¢Âç²ñ(30Æü¡¢µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥ÊTOKYO)
½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î»ÖÅÄÀéÍÛÁª¼ê¡õ¸Þ½½ÍòÍ¼ÓÁª¼ê¥Ú¥¢¤¬·ëÀ®3¤«·î¤Ë¤·¤Æ½é¤ÎÄºÅÀ¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
·è¾¡¤ÇÝ¯ËÜ°¼»ÒÁª¼ê¤È×¢ÅÄºÌ²ÖÁª¼ê¥Ú¥¢¤ÈÀï¤Ã¤¿»ÖÅÄ¡õ¸Þ½½Íò¥Ú¥¢¤Ï¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â2-1(20-22¡¢21-18¡¢21-16)¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¸Þ½½ÍòÁª¼ê¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î9·î¤«¤é¤Á¤¤¤ÈÁÈ¤ß»Ï¤á¤Æ¤³¤ÎÁí¹ç¤Þ¤Ç¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î·Á¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤·¤Ê¤ª¤«¤ÄÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ï¤³¤Î·ë²Ì¤ËËþÂ¤»¤ºÀ¤³¦¤ÇÀï¤¨¤ë¼«Ê¬¤¿¤Áºî¤ê¤¬½ÐÍè¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢»ÖÅÄÁª¼ê¤â¡Ö¤³¤³¤«¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÍèÇ¯1Ç¯¤ÏÀ¤³¦¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤¢¤²¤Ä¤Ä¡¢À¤³¦¤ÎÂç²ñ¤Ç¤âÍ¥¾¡½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë2¿Í¤Ç¤â¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤Þ¤¹¡£