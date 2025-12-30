»Ø¸¶P¤ÎÎÞ¤Ë¤â¤é¤¤µã¤¤¹¤ë»ëÄ°¼ÔÂ³½Ð¡¡¥ì¥³Âç¡Ö¡áLOVE¡×¥Ñ¥Õ¥©¸«¼é¤ë¡Ö»Ø¸¶ÀèÀ¸¤ÎÎÞ¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡áLOVE¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤ë»Ø¸¶è½Çµ¡Ê33¡Ë¤¬30Æü¡¢TBS¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡Ê¸å5¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºî»í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡Ö¡áLOVE¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¤â¤é¤¤µã¤¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡áLOVE¡×¤Ïºî»í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿³Ú¶Ê¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤òÈäÏª¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸ÏÆ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¼é¤Ã¤¿»Ø¸¶¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¡¢´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡»Ø¸¶P¤ÎÎÞ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö»Ø¸¶è½ÇµP¤¬µã¤¤¤Æ¤ë¤Î¸«¤Æ»ä¤â¹æµã¡×¡Ö»Ø¸¶¤µ¤ó¤ÎÎÞ¤Ë¤Ä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»Ø¸¶P¤ÎÎÞ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡×¡Ö»Ø¸¶¤µ¤ó¤ÎÎÞ¸«¤Æ¹æµã¤·¤Æ¤ë»ä¡×¡Ö»Ø¸¶ÀèÀ¸¤ÎÎÞ¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¡×¡Ö»Ø¸¶¤µ¤ó¤ÎÎÞ¤¬¥¥ì¥¤¤¹¤®¤Æ´¶Æ°¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á°¤Ë¤Ï¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤«¤é¥¤¥¸¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö»Ø¸¶ÀèÀ¸¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»Ø¸¶¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£½©¸µ¡Ê¹¯¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤â¡È»Ø¸¶ÀèÀ¸¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¡ÖÀ¨¤¯¸÷±É¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤Èºî»í¾Þ¼õ¾Þ¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢AKB48»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤»×¤¤¤â²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤·¤¿¥ì¥³Âç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥¤¥³¥é¥Ö¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¹æµã¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È²áµî¤Î¥ì¥³Âç¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£