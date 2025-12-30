読売３３３終値、２２９円安の４万３３５６円…年内最後の取引は４営業日ぶり値下がり

年内最後の取引となった３０日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２２９円８７銭（０・５３％）安の４万３３５６円０４銭だった。

４営業日ぶりに値下がりした。３３３銘柄のうち７割超にあたる２５７銘柄が下落した。

読売３３３は今年３月２４日に公表を開始し、初日の終値は３万５５０７円７４銭だった。人工知能（ＡＩ）需要への期待感や企業業績の底堅さへの評価などから上昇し、９月には初めて４万円を突破した。

３０日の取引では、米株安の流れを受けて一部の半導体関連銘柄を中心に売りが広がり、東証プライム銘柄の７割超が値下がりした。年末で目立った取引材料がなく、比較的小幅な下げにとどまった。

個別銘柄の下落率は、住友金属鉱山（４・７６％）が最大で、楽天グループ（２・７１％）、ＳＢＩホールディングス（ＨＤ）（２・４６％）の順に大きかった。

上昇率は、しまむら（２・５８％）がトップだった。富士通（２・２７％）、ＳＣＲＥＥＮＨＤ（１・６３％）と続いた。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１８７円４４銭（０・３７％）安の５万３３９円４８銭だった。年末の株価として初めて５万円を超えた。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１７・５５ポイント（０・５１％）低い３４０８・９７。