３０日のテレビ東京「開運！なんでも鑑定団」３時間半スペシャルには、脅威の鑑定品が登場した。

大トリの古書にネット騒然。２０１６年にも出演した、お寺の住職・平幡昭正さんが持ってきたのが宋時代の木版本「韓昌黎集」９冊だった。

平幡さんが書庫を整理していた際に発見したもので「１０００年前に中国で発行された珍しい本です」「知り合いは２億くらいすると」と説明。状態が良すぎることからＭＣの今田耕司が「偽物だな！」「１０００年前にしては綺麗すぎます」と発言していたほどだったが、結果は本物で鑑定額３億円。鑑定人も保存状態のよさを「奇跡」と呼ぶほどだった。

とんでもない単位の鑑定額が飛び出し、Ｘでは「鑑定団３億出たぞ！すげぇ！初めて億超え見たｗ」「その後鑑定団みてたら３億の鑑定出て顎外れた。」「鑑定団で３億って初めて見た…」「ぼーっと鑑定団観てたら３億って…あれだけ綺麗な木版本は１０００年前の本物に見えないって」「鑑定団観てたら３億のガチモン出てて年の瀬一番の大横転」「韓愈本の宋代の写しが３億ってすげぇな」などの声が並んだ。