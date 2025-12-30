ÈÄÌîÍ§Èþ¤Î¡È¤½¤Ã¤¯¤ê4ºÐÌ¼¡É¡¢²Ä°¦¤¤¾Ð´é¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó¤¹¤®¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ë¡×¡¡²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¡¡¸µAKB48¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤¬¡¢30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡¡¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃÂê¤ÎÌ¼¤È¤Î»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈÄÌîÍ§Èþ¡¢¤½¤Ã¤¯¤ê4ºÐÌ¼¤Î¡È´é½Ð¤·¡É¥·¥ç¥Ã¥È¡¡²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡Ê7Ëç¡Ë
¡¡Ì¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ä¡¢¼·¸Þ»°¤Ê¤É°¦¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ëSNSÅê¹Æ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈÄÌî¡£º£²ó¤ÏÌ¼¤È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò²á¤´¤·¤¿¡©¡¡²¿ËçÌÜ¤¬¹¥¤¡©¡×¤È¡¢²ÈÂ²3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÊ£¿ôËçÈäÏª¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÄÌî¤Ï2021Ç¯1·î5Æü¤Ë¹â¶¶¤È·ëº§¤·¡¢Æ±Ç¯10·î¡¢Âè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤ÏÈäÏª±ã¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¹â¶¶¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¼¤Ë¤ÏÏ¢Æü¡Ö¥¹¥´¥¤Èþ¿Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÈÄÌîÍ§Èþ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷tomo.i_0703¡Ë
