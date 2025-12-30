【紅白リハ3日目】制作統括、追加出演者発表の有無に回答 “大トリ”表現についても言及
【モデルプレス＝2025/12/30】30日、東京・渋谷のNHKホールにて「第76回NHK紅白歌合戦」の音合わせ・取材会が開催された。同局の制作統括・篠原伸介氏が報道陣の取材に応じ、出演者の追加発表の有無について言及した。
【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧
特別企画の発表が続いていることについて「まだ隠されているものや演出があるかどうか」を聞かれると、「今日午前中の『あんぱん』コーナーの楽曲を発表させていただきましたけれど、あれを持ちまして全てでございます」と追加の出演発表はないと明言。
曲順の発表後に松田聖子が最後の歌唱者として発表されたが、「トリ」「大トリ」という表現について篠原氏は「NHKは『トリ』『大トリ』とかいう表現は使ってなくて、最後の歌唱者として発表させていただきました」「対戦が終わって放送100年の締めくくりにふさわしいという意味でも松田聖子さんに最後に歌っていただくという位置づけでございます」と発表の通りだと強調した。
また、今回例年にも増して、最初の出場者の一報から特別企画などで追加出場者が相次いだことについて、「サプライズ発表だったのか、交渉が終わって順番に発表になったのか」という質問には「準備が整ったものから発表させていただいたという次第です」とし、「11月の段階でも申し上げたんですけど、今回が『紅白』放送100年ということで、非常に私としても重きを置いてるところもあって、そういう形での発表が重なったということかなという風に思っております」と続けた。「とても粘り強く交渉を続けられたということになりますね」と言われると、「はい、その通りです」と応じ、長い時間交渉を続けていたことをうかがわせた。
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。（modelpress編集部）
◆「紅白」制作統括、追加出演者発表は否定
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
