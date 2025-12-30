¡Ö¥Ç¥«½÷¡×ÏÃÂê¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë»Ñ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö½÷¿À¡×¡ÖAIÄ¶¤¨¤Æ¤ë¡×
¡¡¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢2¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤á¤ê¡Á¤Ý¤Ã¤Ô¤ó¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÊÆÁÒ¤ß¤æ¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆÁÒ¤Ï¡Ö12¡¿30¤Ï KNOCKOUT¤òÀäÂÐ¸«¤Ê¤¤ã¤Í¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª¡£¤Ê¤ª¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡Ö²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤Î°Ù¡¢ËÜÆü¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤ò¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°µÅÝÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖAIÄ¶¤¨¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡SNS¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹¿È½÷À¡¢ÄÌ¾Î¡È¥Ç¥«½÷¡É¡£ÊÆÁÒ¤Ï¡¢ºòÇ¯6·î¤Ë¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¿ÈÄ¹184.3cm¤Ç¤¹¡×¤È¥Í¥¿¤ÇÅº¤¨¡Ê¸ø¾Î¤Ï169cm¡ËÅê¹Æ¤·Âç¥Ð¥º¤ê¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ö°ÂÄê¤Î¥Ç¥«½÷¥Ý¡¼¥º¡×¤È¤·Å·°æ¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¤½¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¡¢¡ÖÆ¬¿È¥¹¥´¤¹¤®¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÊÆÁÒ¤ß¤æ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@yone__miyu630¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ç¥«½÷¡×ÏÃÂê¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¢ÏÃÂêÊ¨Æ¡È¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡É¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë»Ñ¤Ê¤É¡Ê7Ëç¡Ë
