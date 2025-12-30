BOYNEXTDOOR・WOONHAK「レコ大」新人賞受賞で母から祝福「日本で賞をもらったんだね、すごいねと」JAEHYUNも流暢な日本語披露【第67回輝く！日本レコード大賞】
【モデルプレス＝2025/12/30】30日、年末恒例の音楽賞「第67回輝く！日本レコード大賞」の最終選考会（TBS系／17時30分〜22時）が、東京・新国立劇場で開催された。新人賞を受賞した6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）が出席した。
【写真】ミセス・BE:FIRST・FRUITS ZIPPER「レコ大」受賞一覧
BOYNEXTDOORはHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTに所属し、SUNGHO（ソンホ）、RIWOO（リウ）、JAEHYUN（ジェヒョン）、TAESAN（テサン）、LEEHAN（イハン）、WOONHAK（ウンハク）の6人で結成。グループ名は「隣の少年たち」という意味を持ち、親しみやすく、自然な魅力で人々の心に寄り添っていくという意味が込められている。2023年5月に韓国デビュー、2024年7月にJP 1st Single『AND,』で日本デビューを果たした。2025年1月にデジタルリリースされた「IF I SAY, I LOVE YOU」は韓国でヒットし、同月に日本語バージョン「今日だけ I LOVE YOU (Japanese Ver.)」も配信。世界中で親しまれる彼らの代表曲となった。
シャツ、ネクタイ、アーガイル柄のセーター、ベレー帽など制服をアップデートさせたようなフォーマルルックに身を包み、「今日だけ I LOVE YOU (Japanese Ver.)」を披露したメンバー。新人賞受賞に、WOONHAKは「お母さんから『日本で賞をもらったんだね！すごいね！』と言われて嬉しかったです」と日本語でコメントし、にっこり。続けてJAEHYUNも日本語で「ファンの皆さんのおかげで僕たちは今日ここにいます。これからもいい音楽をお届けしますので、応援よろしくお願いします。愛してまーす！」と両腕で大きなハートポーズを作り、メンバーもそれぞれキュートにハートポーズを決めていた。
司会は14年連続となる安住紳一郎アナウンサーと、女優の川口春奈。「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」にはM!LKの「イイじゃん」や、Mrs. GREEN APPLE「ダーリン」など10作品が選ばれ、最優秀新人賞候補となる「新人賞」にはCUTIE STREETやHANAら4組が選出されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ミセス・BE:FIRST・FRUITS ZIPPER「レコ大」受賞一覧
◆BOYNEXTDOOR・WOONHAK、母から祝福
BOYNEXTDOORはHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTに所属し、SUNGHO（ソンホ）、RIWOO（リウ）、JAEHYUN（ジェヒョン）、TAESAN（テサン）、LEEHAN（イハン）、WOONHAK（ウンハク）の6人で結成。グループ名は「隣の少年たち」という意味を持ち、親しみやすく、自然な魅力で人々の心に寄り添っていくという意味が込められている。2023年5月に韓国デビュー、2024年7月にJP 1st Single『AND,』で日本デビューを果たした。2025年1月にデジタルリリースされた「IF I SAY, I LOVE YOU」は韓国でヒットし、同月に日本語バージョン「今日だけ I LOVE YOU (Japanese Ver.)」も配信。世界中で親しまれる彼らの代表曲となった。
◆「第67回輝く！日本レコード大賞」
司会は14年連続となる安住紳一郎アナウンサーと、女優の川口春奈。「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」にはM!LKの「イイじゃん」や、Mrs. GREEN APPLE「ダーリン」など10作品が選ばれ、最優秀新人賞候補となる「新人賞」にはCUTIE STREETやHANAら4組が選出されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】