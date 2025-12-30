これなら私でも！！【40・50代】が程よくこなれる♡「控えめウルフ」

おしゃれに攻めた印象は避けたいけれど、少しだけ今っぽい動きや軽やかさを取り入れてみたいなら、「控えめウルフ」をチェックしてみて。ボブヘアのレングスでレイヤーカットは控えめに、ウルフのニュアンスを加えることで程よいこなれ感をゲットできるはず。今回は、「TIECHEL 表参道」の@kitadani_koujiroさんのInstagram投稿から、40・50代の日常にもなじみやすい控えめウルフをご紹介します。

髪が広がりやすい人にも◎

@kitadani_koujiroさんが、「多毛で広がってヘアスタイルを楽しめていない方の参考になれば」と紹介しているヘアスタイル。レイヤーカットでウルフヘアのようなしゃれ感をプラスしつつ、髪のボリューム感を程よく調整しています。あくまでボブをベースにしているため、襟足のエッジは控えめ。大人にちょうどいいバランスに仕上がっています。

毛先の外ハネで軽やかに

「髪の癖が強いから、こんな風にはならないかも……」と、躊躇している人も、参考にしてほしいヘアスタイル。@kitadani_koujiroさんによると、「癖が強い方には巻ける縮毛矯正との組み合わせもオススメ」なのだそう。ストレートのツヤ髪と、毛先だけくるんとカールさせたメリハリにより、軽やかな印象を引き寄せてくれそうです。

段差控えめでもおしゃれ見え

そこまで大胆な変化を求めていない人は、レイヤーの段差は控えめでも十分おしゃれ見えが叶いそう。首に沿うくびれたシルエットにスタイリングすることで、顔まわりを緩やかなひし形が取り囲み、小顔に見せる効果にも期待できるはず。透明感のあるカラーリングで仕上げて、今よりほんの少しおしゃれにアップグレードしませんか。

長めのボブも控えめウルフで新鮮に

少し長めのボブなら、女性らしいイメージが好みの人にオススメ。結べる長さがあるので、アクティブな人にもいいかも。ベースは肩にあたる長さがあるので、外ハネのスタイリングも手軽にできそうです。少しだけ今っぽいしゃれ感を感じさせるヘアスタイルにしてみたい人は、控えめウルフをぜひ参考にしてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里