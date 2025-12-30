´ôÉì¡¦¹â»³»Ô¤Ç¤ß¤½¤®¿À»ö ¿å²¹5ÅÙ¤ÎÀî¤Ç¿È¤òÀ¶¤á¤ë 1Ç¯¤Îºá¤ä±ø¤ì¤òÍî¤È¤·ÌµÉÂÂ©ºÒ¤ò´ê¤¤
´ôÉì¸©¹â»³»Ô¹ñÉÜÄ®¤Î°¤Â¿Í³ÂÀ¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¿·Ç¯¤ÎÌµÉÂÂ©ºÒ¤òµ§´ê¤¹¤ë¡Ö¤ß¤½¤®¿À»ö¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿À¼Ò¤ÎÁ°¤òÎ®¤ì¤ë¹Ó¾ëÀî¤Ç1Ç¯¤Îºá¤ä±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹¤È¤È¤â¤Ë¿·Ç¯¤ÎÌµÉÂÂ©ºÒ¤ò´ê¤¦¡Ö¤ß¤½¤®¿À»ö¡×¤ÏËèÇ¯12·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
30Æü¤ÏÃË½÷28¿Í¤¬¿å²¹5ÅÙ¤ÎÎä¤¿¤¤Àî¤Ç¿È¤òÀ¶¤á¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤ÏÀã¤¬¾¯¤Ê¤¯µ¤²¹¤Ï¾¯¤·¹â¤á¤Ç¤·¤¿¤¬¤½¤ÎÊ¬¡¢Àî¤Î¿å¤ÏÎä¤¿¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤ÇÀî¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¨¤¤¤ä¤¡¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ìÌµÉÂÂ©ºÒ¤òµ§´ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡¢Àî¤ÎÃæ¤Ï¡©¡ËÎä¤¿¤¯¤ÆÄË¤¯¤ÆÂÎ¤¬ÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÍèÇ¯¤Ï¤É¤ó¤ÊÇ¯¤Ë¡©¡ËÍèÇ¯¤Ï¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë´èÄ¥¤ëÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê»²²Ã¤·¤¿10ÂåÃËÀ¡Ë
»²²Ã¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÏÎä¤¿¤¤Àî¤ÎÃæ¤Ç¤¸¤Ã¤ÈÂÑ¤¨1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£