¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¡ÖµßµÞ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×Ä¹ÃË¤¬½é¤á¤Æ¤Î¾É¾õ¡Ä¡Öº£Ç¯¤Ï¤¿¤À¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×·ÝÇ½³èÆ°ºÆ³«
¡¡·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤¬¡¢Ä¹ÃË¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£³£°Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤¦¤Á¤ÎË·¡¡ºòÈÕ¡¢½é¤ÎÇ®ÀáÛÚ»¡Ê¤±¤¤¤ì¤ó¡Ë¡¡ÏÃ¤Ë¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤±¤ÉÉÝ¤«¤Ã¤¿¡¼¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡Ç®À¤±¤¤¤ì¤ó¤È¤ÏÈ¯Ç®¤ËÈ¼¤Ã¤Æµ¯¤³¤ë¤±¤¤¤ì¤ó¤Ç¡Ö¡ô£¸£°£°£°¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡¡¾õ¶·¤òÅÁ¤¨ÁêÃÌ¡£Ç¯¤ÎÀ¥¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëµßµÞ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖËÜÅö¡¢º£Ç¯¤Ï¤¿¤À¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¡¢¡¢¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£¤Ï¥±¥í¥Ã¤È¤·¤Æ¡¡¤É¤ó¤Ê¤Ë»ß¤á¤Æ¤âÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÉü¤·¤¿Â©»Ò¤Î»Ñ¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¾®Åç¤Ï£²£°£°£¹Ç¯¤Ë¡ÖÂè£³£´²ó¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤··ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡££²£³Ç¯£²·î¤Ë¥Û¥ê¥×¥í¤È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤·¡¢Æ±£³·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯£¸·î¤ËÂè£±»ÒÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¤·¡¢½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯£²·î¤ËÉ×¤¬µÞÀÂ¤·¤¿¡££±£°·î¤Ë¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤ÎÀßÎ©¤òÈ¯É½¤·¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¡££±£±·î¤Ë¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢£²£³Ç¯£µ·î°ÊÍè¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£