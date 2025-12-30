ÌÂ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤³¤¦³Ð¤¨¤ë¡ª±«¤Îµ¼ÂÖ¸ì¡Ö¤Ý¤Ä¤Ý¤Ä¡¦¤Ñ¤é¤Ñ¤é¡¦¤·¤È¤·¤È¡¦¤¶¤¢¤¶¤¢¡×¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤ò²òÀâ
±«¤ÎÆü¤Î²ñÏÃ¤Ã¤Æ¡¢°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö±«¤À¤Í¡×¤Ç½ª¤ï¤ëÆü¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤¹ß¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯¸À¤¨¤º¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤âÆüËÜ¸ì¤Ë¤Ï¡¢±«¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ê¤¶¤ï¤ê¤Þ¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤¿¤Ã¤¿»ÍÊ¸»ú¤Ç¸À¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢±«¤ÎÍÍ»Ò¤òÉ½¤¹¡Ö¤Ý¤Ä¤Ý¤Ä¡×¡Ö¤Ñ¤é¤Ñ¤é¡×¡Ö¤·¤È¤·¤È¡×¡Ö¤¶¤¢¤¶¤¢¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¸ì¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö´Ö¡×¡Ö¹¤¬¤ê¡×¡Ö¼¾¤êµ¤¡×¡Ö²»¡×¤Ç¤¹
±«¤Îµ¼ÂÖ¸ì¤Ï¡¢Ã±¤Ë¶¯¤¤¼å¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï·è¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼¡¤Î»Í¤Ä¤ò¸«¤ë¤È¡¢¸ÀÍÕ¤¬Áª¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ö¤¬¤¢¤ë¤«
±«Î³¤¬¹¤¯»¶¤ë¤«
¼¾¤êµ¤¤¬Â³¤¯¤«
²»¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤«
¤³¤Î»ëÅÀ¤Ç¡¢»Í¤Ä¤òÊÂ¤Ù¤ë¤È¤³¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ý¤Ä¤Ý¤Ä¡×
´Ö¤¬¤¢¤ë±«¤Ç¤¹¡£»Ï¤Þ¤ê¤ä½ª¤ï¤ê¤Îµ¤ÇÛ¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ñ¤é¤Ñ¤é¡×
·Ú¤¤Ï¢Â³¤Î±«¤Ç¤¹¡£¾®±«¤Ç¤â¡Ö¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×´¶¤¸¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤·¤È¤·¤È¡×
²»¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¤â¡¢¼¾¤êµ¤¤¬Ä¹¤¯»Ä¤ë±«¤Ç¤¹¡£µ¤¤Å¤¯¤È¤·¤Ã¤«¤êÇ¨¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¶¤¢¤¶¤¢¡×
²»¤âÎÌ¤â¶¯¤¤ËÜ¹ß¤ê¤Ç¤¹¡£¹ÔÆ°¤Þ¤ÇÊÑ¤¨¤µ¤»¤ë±«¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ý¤Ä¤Ý¤Ä¡×¡¡ÌÂ¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡¢»Ï¤Þ¤ê¤Î±«¤Ç¤¹
¡Ö¤Ý¤Ä¤Ý¤Ä¡×¤Ï¡¢±«Î³¤¬ÅÀ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£´Ö¤¬¶õ¤¤ä¤¹¤¯¡¢±«¤¬¤Þ¤ÀÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¹»Ìç¤ò½Ð¤¿½Ö´Ö¤Ë°ìÅ©Åö¤¿¤ë
¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¡¢»±¤ò½Ð¤¹¤«ÌÂ¤¦
¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¹ß¤é¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¯
±«¤¬¼å¤Þ¤Ã¤Æ¡¢½ª¤ï¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤ë
ÎãÊ¸¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¡Ö±Ø¤Þ¤ÇµÞ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢±«¤¬¤Ý¤Ä¤Ý¤ÄÍî¤Á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤³¤ÎÊ¸¤Ï¡¢±«¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÉ¼Ô¤â°ì½ï¤Ë¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ñ¤é¤Ñ¤é¡×¡¡¾®±«¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¡Ö¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×±«¤Ç¤¹
¡Ö¤Ñ¤é¤Ñ¤é¡×¤Ï¡¢±«Î³¤¬»¶¤ê¤Ê¤¬¤éÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤Ý¤Ä¤Ý¤Ä¤è¤êÉÑÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢·Ú¤¤²»¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÃÏÌ£¤ËÌñ²ð¤Ç¡¢¤¿¤¤¤·¤¿±«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¸ª¤¬Ç¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»÷¹ç¤¦¾ìÌÌ¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤¹¡£
¾®±«¤¬¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë
Áë¤äÍÕ¤Ã¤Ñ¤Ë·Ú¤¤²»¤¬Åö¤¿¤êÂ³¤±¤ë
»±¤òº¹¤¹¤«¤É¤¦¤«¤ÎÌÂ¤¤¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¾åÃå¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¼¾¤Ã¤Æ¤¯¤ë
ÎãÊ¸¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁë¤Ë±«¤¬¤Ñ¤é¤Ñ¤éÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢¶µ¼¼¤¬¾¯¤·°Å¤¯¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡×
Æ±¤¸¾®±«¤Ç¤â¡¢¡Ö¹ß¤ê»Ï¤á¡×¤è¤ê¡ÖÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡×¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤·¤È¤·¤È¡×¡¡ÀÅ¤«¤Ê¤Î¤Ë¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÇ¨¤ì¤ë±«¤Ç¤¹
¡Ö¤·¤È¤·¤È¡×¤Ï¡¢²»¤¬¤¦¤ë¤µ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ç¨¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤ï¤ê¤È³Î¼Â¤Ë¡£
±«Î³¤¬ºÙ¤«¤¯¡¢¶õµ¤Á´ÂÎ¤¬¼¾¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê±«¤Ç¤¹¡£Ä«¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤Þ¤Ç¾¯¤·½Å¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»÷¹ç¤¦¾ìÌÌ¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤¹¡£
¶õ¤¬Äã¤¯¡¢·Ê¿§¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¸«¤¨¤ë
¼å¤¤±«¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯
È±¤äÂµ¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¼¾¤ë
»±¤òº¹¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¼¾µ¤¤¬¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¯
ÎãÊ¸¤Ç¤¹¡£
¡ÖÄ«¤«¤é±«¤¬¤·¤È¤·¤ÈÂ³¤¤¤Æ¡¢·¤²¼¤Þ¤ÇÎä¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤·¤È¤·¤È¤Ï¡¢±«¤ÎÎÌ¤è¤ê¤â¡¢¼¾¤êµ¤¤È»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¶¤¢¤¶¤¢¡×¡¡²»¤Ç¤ï¤«¤ë¡¢Ê¸¶ç¤Ê¤·¤ÎËÜ¹ß¤ê¤Ç¤¹
¡Ö¤¶¤¢¤¶¤¢¡×¤Ï¡¢±«¤¬ÌÌ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊËÜ¹ß¤ê¤Ç¤¹¡£²°º¬¤äÃÏÌÌ¤òÃ¡¤¯²»¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¡¢³°¤Î·Ê¿§¤¬Çò¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î±«¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»±¤òº¹¤¹¤«ÌÂ¤¦Í¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º¹¤·¤Æ¤âÇ¨¤ì¤Þ¤¹¡£
»÷¹ç¤¦¾ìÌÌ¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤¹¡£
»±¤òº¹¤·¤Æ¤â¥º¥Ü¥ó¤Î¿þ¤¬Ç¨¤ì¤ë
¿å¤¿¤Þ¤ê¤¬¤¹¤°Áý¤¨¤ë
²ñÏÃ¤ÎÀ¼¤¬¼«Á³¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤ë
Áö¤ë¤«¡¢Äü¤á¤ÆÇ¨¤ì¤ë¤«¤ÎÆóÂò¤Ë¤Ê¤ë
ÎãÊ¸¤Ç¤¹¡£
¡Öµ¢¤ê¤Î¥Á¥ã¥¤¥à¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤³¤í¡¢±«¤¬¤¶¤¢¤¶¤¢¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤³¤Î°ìÊ¸¤À¤±¤Ç¡¢¶õµ¤¤Î¹Ó¤µ¤ä¡¢µ¢¤êÆ»¤ÎÌÌÅÝ¤µ¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
»È¤¤Ê¬¤±¤ËÌÂ¤Ã¤¿¤È¤
¡Ö»±¤ò½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È·è¤á¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹
±«¤Î¶¯¤µ¤ò¿ô»ú¤Ç³Ð¤¨¤ë¤è¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤é¤¤¤Ä»±¤ò½Ð¤¹¤«¡×¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢´¶³ÐÅª¤Ë¥¹¥Ã¤ÈÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ý¤Ä¤Ý¤Ä¡×
»±¤ò½Ð¤¹¤«¤É¤¦¤«¡¢¤Þ¤ÀÌÂ¤¦±«¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ñ¤é¤Ñ¤é¡×
»±¤òº¹¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ê±«¤Ç¤¹¡£µ¤¤Å¤¯¤È¾¯¤·Ç¨¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤·¤È¤·¤È¡×
»±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬°Â¿´¤Ç¤¹¡£¼å¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¸¤ï¤¸¤ïÇ¨¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¶¤¢¤¶¤¢¡×
»±¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£°ÜÆ°¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â°ì¶ìÏ«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±«¤ÎÆü¤Ë¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤¹ß¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¡¢¤¿¤Ã¤¿»ÍÊ¸»ú¤Ç¾õ¶·¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÎÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ï¡¢²»¤äÍÍ»Ò¤ò¡¢²»¤Î´¶¤¸¤ÇÉ½¤¹¸ÀÍÕ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¸ì¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸À¸ì¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ï¤È¤¯¤Ë¼ïÎà¤¬Â¿¤¯¡¢²»¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤äµ¤»ý¤Á¤Þ¤ÇÉ½¤»¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
±«¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¼Â¤Ï°ì½Ö¤´¤È¤ËÉ½¾ð¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ý¤Ä¤Ý¤Ä¡×¡Ö¤Ñ¤é¤Ñ¤é¡×¡Ö¤·¤È¤·¤È¡×¡Ö¤¶¤¢¤¶¤¢¡×⋯¡£
¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ö¤¿¤Ó¤Ë¡¢¶õ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¾¯¤·¤À¤±ÎØ³Ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤ëÁ°¤Ë°ìÅÙ¤À¤±¼ª¤òÀ¡¤Þ¤»¤Æ¡¢¤É¤Î±«¤«¿´¤ÎÃæ¤ÇÌ¾¤Å¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤Ã¤¿»ÍÊ¸»ú¤Î°ã¤¤¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Îµ¢¤êÆ»¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó
