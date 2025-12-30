63ºÐ¤ÎÊÆÂçÊª½÷Í¥¡Ö¤½¤ì¤¬»ä¤ÎÀ³Ê¤Ê¤Î¡×¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤È¹ðÇò
¡¡¥¸¥ç¥Ç¥£¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿ー¡Ê63¡Ë¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤Ç½¸Ãæ¤·¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¼¡¤Ø¿Ê¤à¥¿¥¤¥×¤À¤È¤¤¤¦¡£±Ç²è¡ÖÍÓ¤¿¤Á¤ÎÄÀÌÛ¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥ç¥Ç¥£¤Ï¥ì¥Ã¥É»ï¤Î¼èºà¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬»ä¤ÎÀ³Ê¤Ê¤Î¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÍÓ¤¿¤Á¤ÎÄÀÌÛ¡×¤Î¶¦±é¼Ô¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥¸¥ç¥Ç¥£¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤Ë´°Á´¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥¹¥ー¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼«Ê¬¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö°ì¤Ä¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤À¤±¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËË×Æ¬¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê³Ø¤Ó¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃ¯¤«¤Ë¡Ø¥¸¥ç¥Ç¥£¡¢¤³¤ì¤«¤é1Ç¯¤«¤±¤ÆÃæ¹ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥ëー¥È¤â±éÁÕ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢´î¤ó¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤ï¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢1Ç¯¤Û¤É³Ø¹»¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤â¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö°ìÀ¸¤½¤ÎÆ»¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤â½Ò¤Ù¡¢¡Ö»ä¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÀìÌç²ÈÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ì¤Ð½½Ê¬¡×¤È¾Ð¤¤¸ò¤¸¤ê¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë