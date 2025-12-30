GACKT¡¢¶¦±é¤·¤¿ÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ë¶Ã¤¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡×
¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎGACKT¡Ê52¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£µ×¡¹¤Ë²ñ¤Ã¤¿ÂçÊª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ÉÇÉ¼ê¤Ê°áÁõ¤ò»ý»²¡ÄGACKT¶Ã¤¤Î¶¦±é¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Åê¹Æ¤Ç¡Öº£²ó¤ÎCM»£±Æ¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¾®ÎÓ¹¬»Ò¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î¡ÚÂ¸ºß´¶¡Û¤¬°µÅÝÅª¡£Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¶õµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤Ç¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤âÄø¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Á¤é¤¬ÏÃ¤·»Ï¤á¤Æ¤â¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¤º¤Ã¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬°ìÀÚÉÔ²÷¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¤à¤·¤í¸½¾ì¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¢¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÍ£°ìÌµÆó¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¥é¥¹¥Ü¥¹¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤ÎÂ¸ºß´¶¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï½ª»Ï¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤º¡¢³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´°À®¤·¤¿CM¤â¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
