¶¦»ºÅÞ¤Ç°Ñ°÷Ä¹¤äµÄÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡¢ÉÔÇËÅ¯»°»á¤¬30Æü¡¢µÞÀ¿´ÉÔÁ´¤Î¤¿¤á¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àµî¤·¤Þ¤·¤¿¡£95ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
ÉÔÇË»á¤Ï¡¢1930Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£1969Ç¯¤Ë½°µÄ±¡Áªµó¤Ç½éÅöÁª¤·¤Æ°ÊÍè¡¢11´ü34Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£1970Ç¯¤Ë¤Ï¡¢40ºÐ¤ÇÅÞ¤Î½ñµ¶ÉÄ¹¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢1982Ç¯¤Ë¤Ï°Ñ°÷Ä¹¤Ë¡¢2000Ç¯¤Ë¤ÏµÄÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£2004Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Å·¹ÄÀ©¤ä¼«±ÒÂâ¤ò¡¢ÅöÌÌ¡¢»ö¼Â¾åÍÆÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢43Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅÞ¤Î¹ËÎÎ²þÄê¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¡¢¡È¶¦»ºÅÞ¤Î´é¡É¤È¤·¤ÆÅÞ±¿±Ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¦»ºÅÞ¤Î»Ö°ÌµÄÄ¹¤Ï¡ÖÉÔÇË¤µ¤ó¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤ë¿ôÆüÁ°¤Ë¡¢¡ØËÍ¤Ï¤â¤¦ÂÎÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Æ¬¤ò»È¤Ã¤Æ¿ÍÎà¤¬¹¬Ê¡¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¬´õË¾¤À¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÍýÏÀÅª¤Ë¤âÀ¯¼£Åª¤Ë¤â¤¿¤¤¤Ø¤ó¤ËÂç¤¤Ê»Å»ö¤ò¤µ¤ì¤¿»ä¤¿¤Á¤ÎÂçÀèÇÚ¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤À¡×¤Ê¤É¤È¤¹¤ëÃÌÏÃ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£