大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが30日、東京・渋谷のNHKホールなどで行われ、司会の綾瀬はるか（40）有吉弘行（51）今田美桜（28）鈴木奈穂子アナウンサー（43）が囲み取材に応じた。

3年連続で紅白司会の大役を務める有吉は、リハーサルを終え、「リハから見させてもらって、凄く盛り上がってて。3回目ですけど、過去2年より凄い紅白になるかなと。打ち合わせやってると底冷えする。女性陣が心配。もうちょっと暖房上げてほしい」と笑わせた。

今回、各アーティストのパフォーマンスのほか、さまざまな特別が用意されている。楽しみにしている企画を聞かれた有吉は「全部凄いですよ。“さすが特別企画だな”というものばっかり」と期待十分。

「僕はまだまだリハの様子をまだうかがってない」としつつ「松田聖子さんが最後なので、それだけドキドキして、VTR見ているだけでもドキドキ。楽しみです」と期待を膨らませた。

松田は紅組MISIA、白組Mrs.GREEN APPLEによるトリ対決が終わった後、“究極の大トリ”として登場。「青い珊瑚礁」を歌う。21年に愛娘の神田沙也加さんが休止。予定されていた紅白出場を辞退。今回は20年以来5年ぶりの舞台となる。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。ゲスト審査員は小田凱人（プロ車いすテニス選手）、郄石あかり（女優）、仲野太賀（俳優）、野沢雅子（声優）、松嶋菜々子（女優）、三浦知良（プロサッカー選手）、三宅香帆さん（文芸評論家）が務める。昨年までの通算成績は、紅組が34勝、白組が41勝。