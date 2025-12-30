高松空港は、「パスポート取得応援キャンペーン」と「海外旅行応援キャンペーン」を11月1日から2026年3月22日まで実施している。

発行日が11月1日以降の新規取得または更新のパスポートを持ち、高松空港発着の国際線往復航空券を新規予約した人を対象として、QUOカードPay5,000円分を先着600名に進呈する。対象路線はソウル・上海・台北・香港・台中線で、利用航空会社はエアソウル、スプリング・ジャパン、チャイナエアライン、香港エクスプレス航空、スターラックス航空、ジンエアー。

さらに、高松空港発着便の利用回数などに応じて2か国・地域以上を旅行した人から抽選で高松発着の就航先旅行商品をペア3組6名、乗継旅行をした人から抽選で高松発着の国際線往復航空券をペア5組10名、1か国・地域を旅行した人から抽選で高松空港オリジナルトラベルギフト5,000円相当を10名に贈る。外れた人の中から抽選で100名に高松空港直営店舗で使える1,000円クーポンを付与する。

両キャンペーンの搭乗期間は12月1日から2026年3月31日まで。対象年齢は2歳以上。パスポート取得応援の申請は高松出発の10日前までとし、先着上限に達し次第終了する。応募は所定の応募フォームから行い、帰国後に搭乗を証明する書類を提出する必要がある。海外旅行応援キャンペーンは応募期間終了後に抽選し、当選者に通知のうえ賞品を発送する。